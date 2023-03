Apple Music Classical : voici tout ce que l'on sait sur la nouvelle application

Après des mois et des mois d'attente et de surveillance de l'arrivée d'Apple Music Classical dans le code d'iOS, nous avons enfin une date pour la sortie de cette "extension" d'Apple Music. La nouvelle app sera accessible dès le 28 mars 2023 et depuis l’apparition de la fiche de présentation sur l'App Store, on a appris plusieurs détails intéressants.

Tout ce qu'il faut savoir sur

Apple Music Classical

Avec Apple Music Classical, Apple souhaite proposer une expérience optimale et unique pour les passionnés de musique classique. Pour cela, le géant californien a privilégié une approche différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers du streaming... Apple Music Classical aura sa propre application dédiée qu'il faudra télécharger sur l'App Store (et on imagine bientôt sur le Play Store de Google).

Une question ? Une réponse !

Le site MacRumors a référencé plusieurs découvertes à propos d'Apple Music Classical, voici tout ce qu'il faut savoir :

Si vous avez déjà un abonnement Apple Music ou Apple One, Apple Music Classical est gratuit dans le cadre de votre abonnement, mais l'offre Apple Music Voice à 4,99€/mois ne l'inclut pas.

Après avoir racheté Primephonic (un service de streaming de musique classique) en 2021, Apple a créé Apple Music Classical. La nouvelle application utilise l'audiothèque, les outils de recherche, les métadonnées... de Primephonic.

Apple a déclaré qu'une version Android d'Apple Music Classical serait bientôt disponible.

Utilisée conjointement avec l'application Apple Music originale, Apple Music Classical élargit la plateforme Apple Music en y incluant des outils spécialisés pour interagir avec la musique classique.

Apple Music Classical n'existera pas sur iPadOS au lancement. Cette situation peut bien sûr changer à l'avenir.

Avec Apple Music Classical, vous accéderez à plus de 5 millions de titres, des tonnes de playlists en Lossless et Audio Spatial. Apple a récupéré des licences uniques qu'aucun autre service de streaming ne possède.

Pour Apple Music Classical, Apple a commandé des œuvres d'art originales à des artistes de renom en utilisant des schémas de couleurs et des références créatives de l'époque classique appropriée. Après les premiers portraits de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Jean-Sébastien Bach, d'autres suivront.

Selon Apple, la société a collaboré avec des institutions de musique classique et des artistes pour fournir à Apple Music Classical des enregistrements et du matériel uniques, notamment des morceaux en Losless et Spatial Audio.

Dans Apple Music Classical, vous aurez accès aux biographies de vos compositeurs préférés, à des notes éditoriales et à des informations détaillées et très précises sur les œuvres les plus populaires dans l'univers de la musique classique.

Le design de l'application est basé sur celui d'Apple Music, mais l'interface utilisateur est plus épurée et utilise principalement la police de caractères New York d'Apple plutôt que SF Pro.

Au lieu des paroles, l'écran "En cours de lecture" dispose d'un bouton d'information qui affiche des résumés détaillés des chansons.

L'onglet "Radio" n'existera pas sur Apple Music Classical. Toutefois, il ne faut pas exclure l'hypothèse qu'Apple n'en proposera pas dans un avenir proche.

La fonctionnalité de recherche améliorée de l'application permet aux utilisateurs de rechercher du contenu par compositeur, morceau, chef d'orchestre, numéro de catalogue et d'autres critères.

Apple Music Classical ne sera compatible qu'avec les appareils fonctionnant sous iOS 15.4 ou une version plus récente au moment du lancement.

L'application proposera la fonction AirPlay pour diffuser la musique sur des enceintes sans fil compatible.

Aucune publicité ne sera présente dans l'application.

Pour suivre l'actualité et les mises à jour de l'application, Apple a ouvert un nouveau compte Twitter pour Apple Music Classical : @appleclassical (déjà certifié).

Apple Music Classical sera disponible dès le 28 mars aux États-Unis et en France ainsi que dans tous les pays où Apple Music est accessible. Pour le lancement, plusieurs pays n'y auront pas accès, c'est le cas de la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et sans surprise, la Russie.