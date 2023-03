L'application Apple Music Classical sort dans quelques jours !

L'application dédiée à la musique classique annoncée par la rumeur il y a un moment est apparue aujourd'hui sur l'App Store et est disponible en précommande avant son lancement à la fin du mois de mars. Une bonne nouvelle qui nous donne un indice quant à la date de sortie d'iOS 16.4 actuellement en bêta.

Voici Apple Music Classical

L'application, officiellement appelée "Apple Music Classical", est actuellement calée pour une sortie le 28 mars 2023 sur App Store. Les utilisateurs peuvent précommander l'application dès maintenant afin de la télécharger dès qu'elle sera disponible. L'application est incluse gratuitement dans les forfaits Apple Music. En revanche, elle ne sera pas offerte aux abonnés au plan Vocal qui ne payent que 4,99 euros. De même, certains pays n'y auront pas droit comme la Chine, le Japon la Corée, la Russie et Taïwan.

Téléchargez l’app conçue spécialement pour la musique classique, disponible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Apple Music. Trouvez instantanément n’importe quel enregistrement dans le plus grand catalogue de musique classique au monde à l’aide d’un outil de recherche spécialement conçu pour le genre classique. Profitez d’une qualité audio optimale (jusqu’à 192 kHZ/24 bits haute résolution sans perte) et redécouvrez vos morceaux de musique classique préférés grâce à l’audio spatial, sans aucune publicité.



Apple Music Classical permet également aux débutants de se familiariser avec ce genre grâce à des centaines de playlists Indispensables, des biographies de compositeurs fascinantes, des guides approfondis de nombreuses œuvres essentielles et des fonctionnalités de navigation intuitives.

S'adressant à TechCrunch, Apple a déclaré que la nouvelle application Apple Music Classical offrira aux abonnés d'Apple Music un accès à plus de 5 millions de morceaux de musique classique, y compris des nouveautés en haute qualité audio, ainsi que des centaines de listes de lecture, des milliers d'albums exclusifs et d'autres fonctionnalités telles que des biographies de compositeurs et des analyses approfondies d'œuvres clés.



En août 2021, Apple a annoncé qu'elle avait acheté le service de streaming de musique classique Primephonic et qu'elle l'intégrerait à Apple Music. Primephonic offrait une "expérience d'écoute exceptionnelle" avec des fonctionnalités de recherche et de navigation spécifiquement optimisées pour la musique classique, ainsi que des recommandations triées sur le volet et des "détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements."



On imagine donc que les abonnés profiteront des listes de lecture et du contenu audio Primephonic, suivis ultérieurement d'une expérience Primephonic dédiée avec des capacités de navigation et de recherche améliorées par compositeur et répertoire, de meilleures métadonnées de musique classique, et plus encore.

Apple Music Classical ne sera compatible qu'avec les appareils fonctionnant sous iOS 15.4 ou une version plus récente au moment du lancement. Elle propose évidemment la fonction AirPlay pour diffuser la musique sur des enceintes sans fil.

Télécharger l'app Apple Music Classical