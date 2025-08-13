Comme Duolingo, Google Traduction va vous apprendre des langues

Google Traduction s'apprête à bousculer le marché de l'apprentissage des langues avec une nouvelle fonctionnalité baptisée "Practice". Découverte lors d'un démontage d'APK Android et récemment testée en avant-première, cette fonction transforme l'application de traduction en véritable concurrent de Duolingo.

Une approche intégrée qui change la donne

Contrairement aux applications dédiées, Google mise sur l'intégration directe dans son écosystème existant. La fonctionnalité "Practice" s'appuie sur les capacités de traduction déjà maîtrisées pour proposer des exercices contextualisés. L'utilisateur peut choisir son niveau (basique, intermédiaire, avancé) et s'exercer sur des scénarios prédéfinis comme les salutations, la commande au restaurant ou les demandes de direction.

L'originalité réside dans la possibilité de créer ses propres scenarios d'apprentissage via une simple description textuelle. Cette personnalisation poussée dépasse ce que proposent actuellement les solutions traditionnelles, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque apprenant.

Des fonctionnalités complètes mais limitées

Pour l'instant, seuls le français et l'espagnol sont disponibles à la pratique, bien que l'interface supporte plusieurs langues. Le système propose des exercices variés combinant compréhension orale, expression et interaction, avec possibilité d'ajuster la difficulté en temps réel.

Comme ses concurrents, Google intègre un système de suivi des progrès et d'activités quotidiennes pour maintenir l'engagement. L'interface affiche les objectifs fixés et comptabilise les mots appris, créant une dynamique de progression et une gamification.

Un modèle économique en question

La version bêta mentionne explicitement une "période d'essai" avec "accès illimité anticipé", suggérant une future monétisation. Google pourrait intégrer cette fonctionnalité dans ses abonnements IA existants ou proposer un modèle freemium dédié. Google se dirige de plus en plus vers le freemium entre YouTube et Gemini, il est fort probable que la liste s'allonge un peu plus.

Reste à voir si cette intégration native suffira à détrôner les spécialistes établis du secteur.



