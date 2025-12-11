Disney et ChatGPT unissent leurs forces dans un partenariat à un milliard

Disney semble avoir choisi son camp. Après avoir envoyé une mise en demeure il y a moins de 24 heures à Google, le géant du divertissement annonce officiellement un partenariat d'un milliard de dollars avec OpenAI (ChatGPT).

Disney en partenariat avec OpenAI

Disney a annoncé ce jeudi un partenariat majeur avec OpenAI qui marque un tournant dans l’approche de l’industrie du divertissement face à l’intelligence artificielle. Le géant du divertissement investira un milliard de dollars dans OpenAI et devient le premier partenaire de licence majeur pour Sora, la plateforme de génération de vidéos de l’entreprise.



L’accord, d’une durée de trois ans, permet aux utilisateurs de créer de courtes vidéos mettant en scène plus de 200 personnages de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, incluant Mickey Mouse, les princesses Disney, Iron Man ou encore Dark Vador. Les fans pourront également générer des images via ChatGPT en utilisant ces mêmes personnages, bien que l’accord exclue les voix et les ressemblances des acteurs réels.



Au-delà de la licence, Disney deviendra un client important d’OpenAI en utilisant ses interfaces de programmation pour développer de nouveaux produits et expériences pour Disney+, tandis que ChatGPT sera déployé auprès de ses employés. Une sélection de vidéos générées par les fans sera même disponible en streaming sur Disney+.



Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a salué cet accord comme une démonstration de la façon dont les entreprises d’IA et les leaders créatifs peuvent collaborer de manière responsable. Bob Iger, le patron de Disney, a insisté sur le fait que cet accord ne représente aucune menace pour les créateurs et qu’OpenAI mettra en place des garde-fous appropriés pour protéger la propriété intellectuelle.

Disney en conflit avec Google

Paradoxalement, la veille de cette annonce, Disney a envoyé une lettre de mise en demeure à Google, accusant le géant technologique de violation de droits d’auteur à une échelle massive. Selon la lettre, Google exploite commercialement les personnages et œuvres protégés de Disney sans autorisation à travers ses services d’intelligence artificielle, notamment ses outils de génération d’images et de vidéos Veo et Nano Banana.



Disney reproche à Google d’avoir intégré ses services d’IA dans de nombreux produits utilisés par plus d’un milliard de personnes, y compris YouTube, YouTube Shorts et l’application mobile de la plateforme, amplifiant ainsi la portée de cette prétendue violation. La lettre stipule que Disney ne tolérera pas l’exploitation commerciale non autorisée de ses personnages et œuvres par les services d’IA.



L’entreprise accuse Google de tirer profit de la popularité de ses personnages protégés pour maintenir sa domination sur le marché de l’intelligence artificielle générative. Disney exige que Google cesse immédiatement de copier, distribuer et créer des œuvres dérivées de ses personnages, et qu’il mette en place des mesures technologiques efficaces pour empêcher de futures violations.



Cette action s’inscrit dans une stratégie plus large de Disney qui a précédemment envoyé des lettres similaires à Meta et Character.AI, et qui a rejoint NBCUniversal et Warner Bros. Discovery dans des poursuites contre les entreprises d’IA Midjourney et Minimax.