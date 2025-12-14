iSoft 9.4.3 : icône sombre bleutée et correction des vidéos YouTube

À l'approche des fêtes de Noël, iSoft, l'application gratuite incontournable pour tous les passionnés de l'univers Apple, s'offre un petit coup de frais et des améliorations bienvenues. Il s'agit notamment de corriger le souci récurrent des vidéos intégrées et d'améliorer l'icône sombre sous iOS 26 et son design Liquid Glass.

iSoft est prêt pour Noël

Développée par l'équipe d'iPhoneSoft, le blog francophone de référence depuis 2008 (oui !), iSoft reste votre compagnon idéal pour suivre l'actualité, les rumeurs, les bons plans, les apps, jeux, tutoriels et fonds d'écran exclusifs sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV et Vision Pro.



La dernière mise à jour met l'accent sur une ambiance festive (en plus de l'icône alternative de Noël pour les Premiums) et une expérience utilisateur encore plus fluide. iSoft s'est fait beau pour les fêtes de Noël avec une nouvelle icône sombre bleutée, élégante et hivernale, qui s'intègre parfaitement au mode sombre de vos appareils.



Les vidéos YouTube intégrées dans les articles sont désormais corrigées pour une lecture sans accroc - Google avait récemment renforcé ses exigences de sécurité provoquant des erreurs 153 en pagaille, les widgets ont été améliorés pour plus de lisibilité, notamment le petit modèle, et une confirmation avant de poster un commentaire évite les envois impulsifs - un petit détail qui change tout pour une communauté toujours très active.

Au-delà de ces nouveautés festives, iSoft continue d'exceller avec ses fonctionnalités phares : notifications enrichies, lives des keynotes, bons plans en direct, widgets personnalisables, et une interface optimisée pour iOS 17 et au-delà. Les abonnés premium (à partir de 0,99 €/mois ou achat à vie) profitent d'une expérience sans pub, d'icônes alternatives exclusives, de plus de bons plans et de favoris illimités. Rappelons que la version précédente avait grandement amélioré l'expérience sur iPad et Mac, et que cette mise à jour est également disponible sur l'application visionOS pour le casque d'Apple.



Avec une communauté dynamique de francophones du monde entier (France, Belgique, Suisse, Canada, Afrique et plus) et une note moyenne de 4,6/5 sur des milliers d'avis, iSoft est plus qu'une app : c'est une passion partagée. Téléchargez ou mettez à jour iSoft dès maintenant sur l'App Store et plongez dans l'univers de la Pomme !

Télécharger l'app gratuite iSoft