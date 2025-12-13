Apple lance visionOS 26.2 avec un mode Voyage amélioré

L'Apple Vision Pro continue de s'affiner avec des ajustements qui, bien qu'ils ne fassent pas les gros titres, améliorent concrètement l'expérience utilisateur. La mise à jour visionOS 26.2, disponible depuis hier, illustre cette approche progressive qu'Apple adopte pour son casque spatial encore jeune sur le marché.

Sur la route, le Vision Pro devient plus stable

Le mode Voyage, déjà apprécié des utilisateurs en avion ou en train, s'adapte désormais aux trajets en voiture et en bus. Concrètement, le système stabilise l'image et compense les mouvements pour éviter le mal des transports numérique qui pouvait survenir lors de déplacements imprévus. Une évolution logique quand on sait que les trajets routiers représentent la majorité de nos déplacements quotidiens. Apple précise bien que cette fonctionnalité s'adresse aux passagers uniquement, au cas où on en doutait.

Des outils créatifs plus polyvalents

L'autre nouveauté concerne la création de contenu avec des accessoires comme le stylet Logitech Muse, désormais compatibles avec Notes, Freeform et toutes les applications utilisant PencilKit. Dessiner dans l'espace avec un outil physique crée une passerelle intéressante entre manipulation tactile et interface virtuelle.

Freeform profite également de tableaux enrichis qui s'ajustent automatiquement selon leur contenu, une fonctionnalité également déployée sur iOS et iPadOS 26.2. Cette synchronisation entre plateformes montre qu'Apple cherche à harmoniser l'expérience créative à travers son écosystème, même si le Vision Pro reste un produit de niche pour le moment.