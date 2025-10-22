🔥 Apple Vision Pro M5 : les avis et tests sont tombés !

Les premiers avis sur le Vision Pro équipé de la puce M5 ont été partagés par des quelques médias triés sur le volet, dont des chaînes YouTube, pile à l'heure pour le lancement de l'appareil ce mercredi. Comme vous le savez, le nouveau Vision Pro est livré avec une double sangle tissée plus confortable dans la boîte. De plus, le casque propulsé par la puce M5 prend désormais en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, ce qui réduit le flou de mouvement et offre une expérience plus fluide, même lors de l'utilisation de la fonctionnalité de l'écran virtuel du Mac.

Le nouveau Vision Pro améliore plusieurs points

Les performances en hausse

Globalement, les premiers testeurs ont salué les performances nettement améliorées du Vision Pro équipé de la puce M5, qui succède à la puce M2.



Chance Miller de 9to5Mac a noté, après cinq jours d'utilisation intensive, que les flux de travail sont bien plus constants : là où le modèle M2 commençait à laguer et à bégayer sous charge, le M5 maintient un rythme fluide, même avec un accumulation de fenêtres, malgré l'activation des ventilateurs.

Jason Snell, rédacteur en chef de Six Colors, a confirmé que la vitesse du M5 est immédiatement perceptible, par exemple lors de la création d'une nouvelle Persona Spatiale, bien qu'il n'ait jamais ressenti de lenteur sur le M2 ; pour lui, la véritable force de cette mise à niveau réside dans le rendu fovéal, qui optimise la netteté du contenu central sur les écrans OLED tout en floutant légèrement les bords périphériques. Apple annonce ainsi 10 % de pixels rendus en plus par rapport au modèle original, une amélioration que les testeurs, dont Snell, ont jugée combiner avec le support du 120 Hz pour offrir un contenu plus net et plus fluide sur visionOS.



Scott Stein de CNET a toutefois tempéré l'enthousiasme, estimant que l'expérience visuelle est améliorée mais pas de manière dramatique : les aspects clés, comme le champ de vision relativement étroit donnant une allure "jumelles" et l'excellent suivi des mains et des yeux, restent inchangés par rapport au modèle précédent.

Le confort avant tout

Sur le plan du confort, une plainte récurrente du Vision Pro original – surtout avec la sangle tissée unique, qui devient inconfortable lors d'utilisations prolongées – a été largement résolue grâce à la nouvelle sangle double. Ce bandeau redessiné intègre une sangle inférieure passant à l'arrière de la tête et une sangle supérieure au sommet du crâne, avec des inserts en tungstène servant de contrepoids pour un meilleur équilibre des 600 grammes du casque.

Lance Ulanoff de TechRadar a loué cette innovation, expliquant qu'elle répartit enfin le poids sur l'ensemble du crâne, permettant deux heures d'utilisation sans que le visage ne semble "glisser" une fois le casque enlevé – une amélioration considérable. Mark Spoonauer de Tom's Guide a corroboré ce point, indiquant avoir ressenti moins de pression sur les yeux après 30 minutes et aucune tension au cou lors de sessions plus longues. Scott Stein a ajouté que le poids est mieux équilibré, le casque ne tombant plus autant sur les joues, même s'il reste lourd, notamment face à un Meta Quest 3, et plus lourd que l'original en raison des contrepoids. Vendue séparément pour 115 euros et compatible avec les deux modèles, cette sangle marque un progrès notable.

L'autonomie progresse

Enfin, bien que les tests approfondis d'autonomie manquent encore, Mark Spoonauer de Tom's Guide a rapporté une première impression positive : après une heure et demie d'utilisation, la batterie affichait 55 % de charge. Apple promet jusqu'à 2,5 heures d'autonomie générale et 3 heures pour la lecture vidéo, soit 30 minutes de plus dans chaque cas par rapport au modèle M2.



La majorité des avis s'accordent à dire que le Vision Pro bénéficie d'améliorations notables en termes de confort d'utilisation, sans pour autant représenter des avancées révolutionnaires. Au final, il demeure un produit de niche et onéreux, sans raisons impérieuses pour les propriétaires de la version actuelle de migrer vers ce modèle actualisé. Il pourrait s'agir du dernier Vision Pro lancé pendant un certain temps, Apple ayant apparemment recentré ses efforts sur le développement de lunettes de réalité augmentée.

