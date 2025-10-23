Vimeo s’ouvre aux formats immersifs 180 degrés sur l’Apple Vision Pro

Vimeo franchit un nouveau cap en matière de vidéo immersive en annonçant la prise en charge de formats 3D sur l’Apple Vision Pro. Cette avancée promet d’offrir aux créateurs et aux spectateurs une expérience de visionnage plus immersive et accessible que jamais.

Vimeo apporte la vidéo immersive sur Apple Vision Pro

Vimeo vient d’annoncer une avancée majeure pour les créateurs et les utilisateurs du casque Apple Vision Pro. La plateforme de streaming vidéo intègre désormais la prise en charge des formats immersifs, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie autour de la réalité étendue. Cette annonce a été faite lors de l’événement REFRAME, où Vimeo a détaillé plusieurs nouveautés centrées sur la vidéo 3D et la compatibilité avec l’écosystème Apple.

Jusqu’ici, Vimeo proposait déjà la lecture de vidéos spatiales au format d’Apple, mais la plateforme passe à la vitesse supérieure avec l’arrivée du VR180. Ce format permet de visionner une scène à 180 degrés en stéréoscopie, c’est-à-dire en trois dimensions, sans nécessiter la complexité d’un panorama complet à 360°. Pour les créateurs, c’est un compromis idéal entre immersion et simplicité de production.

La véritable révolution arrivera toutefois dans les prochains mois avec la compatibilité de Vimeo pour Apple Immersive Video et le Apple Projected Media Profile (APMP). Le premier est le format utilisé par Apple dans son application TV pour diffuser des vidéos spatiales en 8K et son audio immersif. Quant à l’APMP, il s’agit d’une spécification introduite à la WWDC 2025 permettant aux caméras 3D de transmettre leurs données de projection afin d’optimiser la lecture sur les appareils compatibles.

Grâce à cette intégration, un vidéaste pourra filmer avec une caméra comme la Blackmagic 3D, monter son projet dans Final Cut Pro, puis le publier directement sur Vimeo tout en préservant les caractéristiques immersives du format. Ce sera la première fois qu’une plateforme tierce offrira une compatibilité complète avec ces technologies conçues pour Vision Pro.

Au-delà de la vidéo immersive, Vimeo a également dévoilé plusieurs outils alimentés par l’intelligence artificielle, comme Ask Your Library, une fonction de recherche avancée dans ses propres vidéos, et Answer Engine Optimization, qui génère automatiquement des métadonnées et des chapitres pour améliorer la visibilité des contenus. Avec cette ouverture vers la vidéo spatiale, Vimeo se positionne comme un acteur clé dans la démocratisation des expériences immersives.

Télécharger l'app gratuite Vimeo