🔥 L'Apple Vision Pro M5 avec double bandeau est officiellement moins cher

Comme prévu, Apple a dévoilé une version améliorée de l'Apple Vision Pro, alimentée par la puce avancée M5 et dotée d'un bandeau tissé à double sangle plus confortable. Cette mise à niveau, qui n'est pas un Vision Pro 2, renforce les performances, le rendu d'affichage, l'autonomie de la batterie et le confort de l'utilisateur, tandis que visionOS 26 introduit des expériences spatiales innovantes, de nouveaux Personas, un environnement interactif de Jupiter et des fonctionnalités étendues d'Apple Intelligence prenant en charge plus de langues. Avec plus d'1 million d'applications, des milliers de jeux, des centaines de films en 3D sur l'app Apple TV et du nouveau contenu Apple Immersive – y compris des matchs NBA en direct à venir – les précommandes sont ouvertes sur apple.com. Les démonstrations commencent aujourd'hui dans les Apple Stores, avec une disponibilité nationale à partir du 22 octobre. Quant au prix, il baisse !

La déclaration d'Apple

Bob Borchers, vice-président d'Apple pour le marketing des produits mondiaux, a déclaré :

Les performances révolutionnaires de la M5 établissent une nouvelle norme en informatique spatiale, offrant des vitesses plus rapides, des détails plus nets et une autonomie accrue. Associée au bandeau Double tricot, aux innovations de visionOS 26 et aux expériences immersives Apple dans l'aventure, le documentaire, la musique et le sport, elle est plus performante et magique que jamais.

Puce M5 : Un bond en avant des performances

La M5, construite sur une technologie 3 nm de troisième génération, intègre un CPU 10 cœurs pour des performances multithreadées supérieures, réduisant les temps de chargement des apps et améliorant la navigation web. Son GPU 10 cœurs prend en charge le ray tracing accéléré par matériel et l'ombrage de maillage, permettant un éclairage et des ombres réalistes dans des jeux comme Control, qui arrive bientôt.



L'affichage offre 10 % de pixels en plus sur des panneaux micro-OLED pour un texte plus net et des visuels détaillés, avec des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour minimiser le flou de mouvement en vue passthrough et en affichage virtuel Mac. Associée à la puce R1 dédiée pour une latence de 12 ms de l'entrée à l'affichage via 12 caméras, cinq capteurs et six micros, elle offre un suivi en temps réel du monde.



L'autonomie de la batterie s'étend à 2,5 heures d'utilisation générale ou 3 heures de lecture vidéo, avec alimentation externe pour des sessions prolongées. Le Neural Engine 16 cœurs accélère les tâches IA jusqu'à 50 % pour les fonctionnalités système comme les Personas et 2x pour les apps tierces. Des développeurs comme JigSpace exploitent l'IA embarquée via les modèles Foundation d'Apple pour simplifier des données complexes, comme des modèles 3D interactifs d'éoliennes.

Bandeau tissé double : un ajustement plus confortable

Le nouveau bandeau tissé à double sangle offre un ajustement encore plus confortable. Il utilise des sangles supérieure et inférieure tissées en 3D en une seule pièce avec une structure à double côte pour un rembourrage, une respirabilité et une élasticité. Des inserts en tungstène dans la sangle inférieure ajoutent un contrepoids pour l'équilibre, tandis que la molette d'ajustement à double fonction permet des réglages précis. Disponible en tailles petit, moyen et grand (vendu séparément et compatible avec les modèles précédents), le guidage des tailles est dans l'app Apple Store.

visionOS 26 et contenu immersif

visionOS 26 intègre des widgets dans les espaces physiques, améliore les Personas pour un FaceTime plus naturel et utilise l'IA générative pour des scènes photo spatiales. Il prend en charge les vidéos 180/360 degrés et grand champ de vision des caméras Canon, Insta360 et GoPro. Plus de 3 000 apps visionOS incluent HomeByMe pour la conception, Balenciaga pour la mode et des explorateurs comme Epic Earth. Le divertissement brille avec des concerts Amplium, des apps sportives, des écrans virtuels géants et des séries Apple Immersive comme Metallica et Submerged, plus des matchs des Lakers et des titres de la BBC et Red Bull. Les jeux supportent des affichages ultra-haute résolution, Spatial Audio et contrôleurs comme Sony DualSense ou PlayStation VR2 Sense, avec des titres comme Control ou Glassbreakers: Champions of Moss sur Apple Arcade.

Outils pro et entreprise

Les pros bénéficient d'apps comme Crayon, Pixelmator via affichage virtuel Mac et Logitech Muse pour une création précise. Les entreprises l'utilisent pour des simulations de vol CAE, la personnalisation Porsche et l'imagerie médicale 3D Visage dans des hôpitaux comme UC San Diego Health.

Engagement environnemental

Aligné avec les objectifs de neutralité carbone Apple 2030, le Vision Pro intègre 100 % d'aluminium, d'éléments des terres rares et de cobalt recyclés, plus un design économe en énergie et un emballage fibre recyclable.

Prix et disponibilité

La bonne surprise concerne le prix. En France, le Vision Pro passe de 3 999 € à 3 699 €. Ce n'est pas donné, mais c'est toujours moins cher qu'avant.



Tout savoir sur le site d'Apple.