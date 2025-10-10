Le Vision Pro diffusera bientôt des matchs de NBA en direct

Apple franchit une nouvelle étape dans l'univers du sport immersif avec son Vision Pro. Le casque de réalité mixte s'apprête à diffuser en direct une sélection de matchs des Los Angeles Lakers au format Apple Immersive Video, marquant ainsi la première incursion du format dans le sport en direct et immersif.

Des matchs NBA comme si vous y étiez

La firme de Cupertino promet une expérience inédite pour les propriétaires du Vision Pro : ressentir l'intensité de chaque action comme s'ils se trouvaient au bord du terrain, avec des perspectives impossibles à capturer lors de diffusions traditionnelles. Les rencontres seront filmées grâce aux caméras Blackmagic URSA Cine Immersive Live, positionnées stratégiquement en bord de terrain et sous chaque panier.

Les spectateurs pourront accéder aux matchs via l'application NBA ou la nouvelle application Spectrum SportsNet dès début 2026. Une mise à jour vers visionOS 26 sera nécessaire pour profiter de cette nouveauté. Si le calendrier complet sera dévoilé d'ici la fin de l'automne 2025, Apple reste discret sur le nombre exact de rencontres disponibles. Pour ceux qui manqueraient la diffusion en direct, les replays resteront accessibles pendant trois jours aux États-Unis, tandis que les utilisateurs internationaux pourront les visionner via l'application NBA dans huit pays dont la France.

Un catalogue immersif qui s'étoffe

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie d'Apple visant à enrichir son catalogue de contenus immersifs. Le Vision Pro propose déjà plusieurs productions captées dans ce format, comme le court-métrage "Submerged" du réalisateur oscarisé Edward Berger, des concerts de Metallica ou encore des documentaires sportifs. L'arrivée du sport en direct constitue néanmoins une évolution majeure pour démontrer le potentiel de l'ordinateur spatial à 3 999 euros. Si l'expérience séduit, d'autres équipes et ligues sportives pourraient suivre le mouvement, préparant ainsi le terrain pour une future version plus abordable du Vision Pro.



Source