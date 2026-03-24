visionOS 26.4 est de sortie avec une nouveauté

Apple déploie visionOS 26.4 en version finale suite à quatre bêtas et une RC. L’accent est mis sur les performances de streaming immersif, idéales pour les gamers, mais pas seulement. Voyons ensemble de quoi il s'agit pour le casque Vision Pro.

Streaming fovéal

La principale nouveauté est le support du « streaming fovéal » pour les apps et jeux. Il permet de streamer en haute résolution uniquement là où l’utilisateur regarde, compressant la périphérie pour une meilleure qualité, faible latence et optimisation de la bande passante. De quoi changer radicalement l'expérience pour les jeux rapides comme les FPS ou les jeux de course.

Les huit nouveaux emojis sont intégrés, comme sur iOS 26.4 et autres.



Enfin, on note des améliorations de stabilité et compatibilité avec des services comme NVIDIA CloudXR.

Installer la mise à jour sur Vision Pro

Pour mettre à jour sur Apple Vision Pro : connectez à Wi-Fi, assurez une charge suffisante, et suivez les instructions dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Sauvegardez vos données au préalable.