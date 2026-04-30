Lunettes Apple : pas d’écran mais la reconnaissance des mains confirmée pour contrôler Siri

Apple développe activement ses lunettes intelligentes à IA, un produit destiné à concurrencer directement les Meta Ray-Ban. Selon des informations obtenues par MacRumors auprès d’une source interne, ces lunettes devraient intégrer la reconnaissance de gestes comme principal mode de contrôle.

Deux caméras pour des fonctionnalités distinctes

Les lunettes Apple embarqueront deux capteurs photo :

Une caméra haute résolution destinée à prendre des photos et vidéos de qualité, directement partageables sur les réseaux sociaux, au même niveau que celles de l’iPhone.

Une caméra grand-angle à basse résolution dédiée à la lecture des gestes de la main et à fournir des informations visuelles contextuelles à Siri.

Cette approche fait écho à l’Apple Vision Pro, qui utilise déjà largement les gestes, et aux rumeurs concernant les futurs AirPods Pro qui devraient également intégrer des caméras basse résolution pour reconnaître les mouvements.

Pas d’écran sur la première version

Contrairement aux lunettes AR futures, la première génération de Smart Glasses d’Apple n’aura pas d’affichage intégré. Apple a volontairement exclu l’écran, le LiDAR et les caméras 3D, technologies trop gourmandes en énergie.

L’autonomie de la batterie reste le principal frein technique. Pour conserver des lunettes fines, légères et confortables à porter toute la journée, Apple a opté pour un design minimaliste.

Matériaux et design

Apple testerait actuellement plusieurs styles de montures, en privilégiant l’acétate, un matériau d’origine végétale, plus léger et plus flexible que le plastique traditionnel.

Fonctionnalités attendues

Les lunettes intelligentes d’Apple intégreront la nouvelle version améliorée de Siri prévue avec iOS 27. Elles permettront de :

Prendre des photos et vidéos

Passer des appels

Poser des questions à Siri sur l’environnement immédiat (« Qu’est-ce que je regarde ? », « Qui est cette personne ? », etc.)

Le cahier des charges semble très proche de celui des Meta Ray-Ban, qu’Apple vise directement sur ce marché.

Calendrier prévu

Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait présenter ses lunettes intelligentes dès la fin de l’année 2026, avec un lancement commercial attendu en 2027. D’autres sources estiment toutefois que l’annonce pourrait également intervenir en 2027.



Bonne ou mauvaise idée ?