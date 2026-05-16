Apple doit d'urgence améliorer l'auto-correcteur de l'iPhone avec iOS 27

Depuis des années, le clavier de l’iPhone accumule les critiques : autocorrections absurdes, suggestions imprécises et fautes générées par le système lui-même. Malgré quelques ajustements récents, Apple peine encore à offrir une expérience de frappe réellement fluide en 2026.

Le clavier de l’iPhone a besoin d’une vraie cure de jouvence

Il y a des bugs qu’on tolère, et il y a ceux qui reviennent chaque jour, à chaque message, à chaque application. Le clavier de l’iPhone appartient à la deuxième catégorie. Depuis des années, des millions d’utilisateurs vivent avec un autocorrecteur capricieux, des suggestions absurdes et un taux d’erreurs qui ferait rougir n’importe quel concurrent. La patience a ses limites.

C'est pas faux, pourtant l'écran de l'iPhone n'a jamais été aussi grand. https://t.co/GQah0TXMj7 — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) May 6, 2026

Le phénomène est loin d’être franco-français. Un tweet publié en anglais a récemment dépassé les deux millions de vues en décrivant exactement la même frustration : trop de retours en arrière, trop de corrections manuelles, une saisie qui ressemble à un combat permanent plutôt qu’à une conversation fluide. Les commentaires, unanimes, transformaient le post en véritable défouloir collectif. Quand deux millions de personnes acquiescent en silence, c’est qu’il ne s’agit plus d’un ressenti isolé.

Apple n’a pas ignoré le sujet. La mise à jour iOS 26.4 publiée il y a deux mois avait introduit quelques ajustements, présentés comme une réponse aux critiques les plus vives. Dans les faits, le problème de fond reste entier. L’autocorrection corrige encore mal, propose encore pire, et le clavier continue de transformer des phrases simples en énigmes typographiques.



Ce qui rend la situation particulièrement difficile à accepter, c’est le décalage avec les ambitions affichées par Apple en matière d’intelligence artificielle. La firme investit des milliards dans Apple Intelligence, déploie des fonctions de résumé automatique, de réécriture et d’assistance à la rédaction… pendant que l’outil le plus utilisé de l’iPhone, le clavier, reste en deça des standards attendus en 2026. Il y a là une incohérence que les utilisateurs ne manquent pas de pointer.



iOS 27, dont le déploiement est attendu cet automne, représente une opportunité concrète de corriger le tir. Apple a promis un travail de fond sur l’écosystème dans son ensemble. Le clavier, et son moteur de correction, méritent de figurer en haut de la liste. Parce qu’avant l’IA générative, avant les résumés automatiques et les images créées à la demande, il y a juste besoin de pouvoir écrire un message sans faute de machine.