iOS 27 : la nouvelle Voice Control donne une idée des futurs pouvoirs de Siri

Vous le savez, Apple a dévoilé hier plusieurs nouveautés d’accessibilité pour iOS 27, et l’une d’elles attire particulièrement l’attention : la refonte de Voice Control grâce à Apple Intelligence. Cette mise à niveau n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les utilisateurs en situation de handicap, elle donne surtout un aperçu concret des capacités « agentiques » que la nouvelle version de Siri devrait apporter.

Voice Control passe au langage naturel

Jusqu’à présent, Voice Control (apparu sur iOS 4) obligeait les utilisateurs à mémoriser des commandes précises.



Avec iOS 27, il devient beaucoup plus intuitif :

Vous pouvez décrire les éléments à l’écran en langage courant. Exemples : « Appuie sur le guide des meilleurs restaurants » ou « Tape sur le dossier violet ».

Fonctionne dans toutes les apps, même celles mal optimisées pour l’accessibilité (Apple Plans, Fichiers, etc.).

Cette nouvelle flexibilité est rendue possible par Apple Intelligence, qui permet à l’iPhone de comprendre le contexte visuel de l’écran. Oui mais, cette capacité n'est pas encore disponible à l'heure de ces lignes.

Navigation dans Fichiers à la voix, regardez iOS 27 qui retranscrit la demande vocale "Tap the Beach pilot" en haut de l'écran.

Un avant-goût des capacités « agentiques » de Siri

En effet, tout ceci préfigure exactement ce que Apple avait promis pour Siri en 2024 (et qui avait été retardé) :

Comprendre tout ce qui est affiché à l’écran

Effectuer des actions complexes dans et entre les applications

Interagir de manière intelligente avec l’interface

Comme l’a souligné Dylan sur X, cette fonctionnalité est une véritable démonstration des futures capacités de Siri. On devrait en savoir beaucoup plus lors de la WWDC 2026, dès le 8 juin avec la première bêta d'iOS 27.

Correct me if I'm wrong but it sure looks like Apple just casually dropped agentic AI being built into iPhone



Yes, in this video it's being used for Voice Control, but if a person can control their iPhone with natural language so can an AI agent! pic.twitter.com/S6DQOiQGsO — Dylan (@DylanMcD8) May 19, 2026

Pourquoi c’est important ?

Cette avancée montre qu’Apple ne se contente pas d’ajouter des commandes vocales : elle développe une véritable intelligence contextuelle capable de voir, comprendre et agir. C’est une étape majeure vers un Siri beaucoup plus puissant, utile au quotidien pour tous les utilisateurs, pas seulement en accessibilité.



La fonctionnalité sera disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple Vision Pro. Vous êtes impatient de tester le nouveau Siri ?