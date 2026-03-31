iOS 26.5 : jumelage « à la AirPods », Live Activity et notifications pour les accessoires tiers

Apple poursuit activement ses travaux d’interopérabilité imposés par le Digital Markets Act (DMA) en Europe. Avec la première bêta d’iOS 26.5, la firme teste de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux accessoires tiers (écouteurs, montres connectées, etc.) de mieux s’intégrer avec l’iPhone. Nous savions que la firme y travaillait, c'est désormais concret.

Les principales nouveautés en test sur iOS 26.5

Jumelage ultra-simple « à la AirPods » (Proximity Pairing)

Les écouteurs et wearables tiers pourront bénéficier d’un appairage aussi simple que celui des AirPods, comme les derniers AirPods Pro 3 ou AirPods Max 2. Il suffira de rapprocher l’accessoire de l’iPhone ou de l’iPad pour qu’une fenêtre de jumelage apparaisse en un seul tap. Plus besoin de passer par les réglages Bluetooth classiques. Transfert de notifications vers les accessoires tiers

Les montres connectées et autres wearables tiers pourront enfin recevoir les notifications de l’iPhone. Les utilisateurs pourront les consulter et y répondre directement depuis l’accessoire, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à l’Apple Watch. Live Activities sur wearables tiers

Une nouvelle fonctionnalité permet désormais de transférer les Live Activities (activités en direct) vers des accessoires tiers. Elles seront intégrées au système de transfert de notifications.

Important : Une seule montre ou paire d’écouteurs peut recevoir les notifications à la fois. Activer le transfert vers un accessoire tiers désactivera automatiquement les notifications sur l’Apple Watch.

Statut actuel et calendrier

Ces fonctionnalités sont encore en phase de test dans la bêta d’iOS 26.5. Apple n’a pas communiqué de date précise de lancement, mais la Commission européenne a indiqué que ces changements d’interopérabilité seront déployés en Europe au cours de l’année 2026.



Les développeurs peuvent déjà tester ces options avec des TVs, montres connectées et écouteurs tiers. Apple a d'ailleurs pris soin de dicter des règles strictes sur la confidentialité des notifications.

Limité à l’Union européenne

Comme pour les autres exigences du DMA, ces fonctionnalités de jumelage simplifié et de transfert de notifications ne seront disponibles qu’en Europe, pour les utilisateurs et fabricants situés dans l’UE. Les autres régions et pays devront patienter jusqu’à une décision juridique du même ordre.