Apple annonce les nouveautés accessibilité d'iOS 27 à coup d'IA

Apple vient de dévoiler une série de mises à jour majeures pour ses fonctionnalités d’accessibilité à venir sur iOS 27 (sans mentionner cette version, ni macOS 27 ou visionOS 27). Grâce à Apple Intelligence, des outils déjà existants comme VoiceOver, Magnifier, Voice Control ou Accessibility Reader deviennent nettement plus intelligents, tout en respectant strictement la vie privée des utilisateurs.

Apple Intelligence pour aider tout le monde

Tim Cook a déclaré :

L’approche d’Apple en matière d’accessibilité n’a pas d’équivalent. Avec Apple Intelligence, nous apportons de nouvelles capacités puissantes tout en maintenant notre engagement fondamental en matière de confidentialité.

Les principales nouveautés annoncées

VoiceOver et Magnifier encore plus performants

Image Explorer : des descriptions beaucoup plus détaillées et contextuelles des images (photos, factures, documents…).

: des descriptions beaucoup plus détaillées et contextuelles des images (photos, factures, documents…). Live Recognition : appuyez sur le bouton Action de l’iPhone pour poser des questions en temps réel sur ce que voit la caméra et obtenir des réponses précises. Vous pouvez même poser des questions de suivi.

: appuyez sur le bouton Action de l’iPhone pour poser des questions en temps réel sur ce que voit la caméra et obtenir des réponses précises. Vous pouvez même poser des questions de suivi. Magnifier devient contrôlable à la voix (« zoom avant », « allume la lampe torche »…).

Voice Control passe au langage naturel

Fini les commandes ultra-précises à mémoriser. Vous pouvez maintenant décrire les éléments à l’écran en langage courant :

« Appuie sur le dossier violet » ou « Tape sur le guide des meilleurs restaurants ».

Accessibility Reader devient beaucoup plus intelligent

Le lecteur adapté aux personnes dyslexiques ou malvoyantes gère désormais les articles scientifiques complexes (colonnes, tableaux, images) et propose :

Résumés automatiques à la demande

Traduction intégrée tout en conservant la mise en forme

Sous-titres automatiques pour toutes les vidéos

Grâce à la reconnaissance vocale sur appareil, toutes les vidéos (même celles envoyées par des proches ou enregistrées sur iPhone) peuvent désormais afficher des sous-titres générés automatiquement. Une avancée majeure pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Contrôle d’un fauteuil roulant électrique par les yeux via Vision Pro

Les utilisateurs de fauteuils roulants électriques compatibles (Tolt et LUCI aux États-Unis pour le moment) pourront désormais le contrôler simplement avec leurs yeux grâce au suivi oculaire ultra-précis d’Apple Vision Pro. Pas besoin de recalibration fréquente et cela fonctionne dans diverses conditions d’éclairage.

Autres améliorations notables des versions 27

Vehicle Motion Cues arrive sur visionOS pour réduire le mal des transports

Gestes du visage et sélection par les yeux sur Vision Pro

Meilleur appairage des aides auditives Made for iPhone

Texte plus grand sur tvOS

Name Recognition dans plus de 50 langues

Support du Sony Access Controller pour le gaming

Nouvelle API pour intégrer un interprète en langue des signes sur FaceTime

Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour fonctionner entièrement sur l’appareil afin de garantir la confidentialité des utilisateurs. Vous ou l’un de vos proches utilisez ces fonctionnalités d’accessibilité ? Il faudra attendre les versions 27 d'iOS, macOS, tvOS, watchOS et autre visionOS pour en profiter. Rendez-vous début juin pour la WWDC26 avec la première bêta d'iOS 27 et consorts.