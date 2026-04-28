iOS 27 va transformer l’application Photos avec de nouveaux outils dopés à l’IA

Apple prépare avec iOS 27 une refonte de l’application Photos, intégrant de nouveaux outils d’édition basés sur l’intelligence artificielle pour simplifier et automatiser la retouche d’images.

iOS 27 : des outils IA pour améliorer l’application Photos

Apple prépare une refonte significative de son application Photos pour iOS 27. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino mise sur l’intelligence artificielle pour combler son retard face à Google et Samsung, qui proposent depuis plusieurs années des outils de retouche générative avancés comme Magic Editor ou Galaxy AI.



Concrètement, l’interface de retouche recevrait une nouvelle section intitulée “Apple Intelligence Tools”. Elle regrouperait trois options capables de modifier une photo en quelques secondes seulement.

Étendre l'image

Le premier outil, Extend, permettra de générer du contenu au-delà des bordures originales d’une photo. L’utilisateur pourra élargir un paysage ou compléter une scène en faisant glisser les bords de l’image avec ses doigts, laissant l’IA remplir l’espace de façon cohérente. Gurman cite l’exemple d’une photo rapprochée d’un monument, que l’on pourrait ainsi étendre pour y faire apparaître les environs.

Retouche photo par IA

Le deuxième outil, Enhance, proposera une amélioration automatique en un seul geste : qualité générale, luminosité, couleurs, tout sera corrigé sans réglage manuel. Plus besoin de régler soi-même ses paramètres.

La photo 3D

Le troisième, Reframe, s’adresse aux contenus spatiaux compatibles avec l’Apple Vision Pro. Il permettra de modifier la perspective d’une photo après la prise de vue, en explorant la scène sous un angle différent.

À voir si c'est réellement efficace

Toutefois, le développement ne se passe pas sans accroc. Bloomberg précise qu’Extend et Reframe ne fonctionnent pas de manière fiable lors des tests internes. Apple pourrait donc choisir de retarder ou de restreindre ces fonctionnalités si ses modèles sous-jacents ne progressent pas suffisamment d’ici la sortie.



Ces outils, probablement piqués à Pixelmator Pro qu’Apple a rachetée, s’intègrent dans la stratégie globale autour d'Apple Intelligence, avec un traitement privilégié directement sur l’appareil ou via le Private Cloud Compute lorsque la tâche le nécessite. iOS 27, attendu à la WWDC le 8 juin prochain, devrait également apporter des améliorations majeures à Siri ainsi qu’un accent fort sur la stabilité et les corrections de bugs.