Officiel : la compatibilité iOS 27 inclut l'iPhone 11

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone : Apple ne laisse aucun modèle sur le bord de la route cette année. À l’occasion de la WWDC 2026, la firme de Cupertino a confirmé qu’iOS 27 sera compatible avec les mêmes appareils qu’iOS 26, permettant aux possesseurs d’iPhone 11 et de modèles plus récents de profiter de la prochaine version du système.

iOS 27 compatible avec les mêmes iPhone qu’iOS 26, jusqu’à l’iPhone 11

Apple a ouvert ce lundi sa conférence WWDC 2026 avec un message clair : cette année, la priorité absolue est l’optimisation. Et la première bonne nouvelle est tombée très vite, puisque la liste des appareils compatibles avec iOS 27 est exactement la même qu’avec iOS 26. Tous les iPhone à partir de l’iPhone 11 pourront donc accueillir la prochaine grande mise à jour du système mobile d’Apple.



C’est une décision qui aurait pu paraître évidente, mais qui ne l’était pas. Chaque année, la question de la compatibilité fait l’objet de spéculations intenses, certains modèles anciens étant régulièrement pressentis pour tomber du wagon. Cette fois, Apple a choisi de ne couper personne en route. Un choix cohérent avec l’axe central annoncé pour la WWDC 2026 : optimiser plutôt qu’alourdir, affiner plutôt qu’empiler.

Cela dit, compatibilité ne veut pas dire uniformité. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les fonctionnalités disponibles varieront selon le modèle entre les mains de l’utilisateur. Les iPhone les plus anciens de la liste, à commencer par l’iPhone 11, profiteront d’une expérience iOS 27 réduite : certaines nouveautés resteront réservées aux modèles plus récents, dont les capacités matérielles sont plus avancées. Apple Intelligence, par exemple, continuera de nécessiter un iPhone 16 ou un iPhone 15 Pro au minimum.



Ce que tous les appareils compatibles partageront en revanche, c’est le socle essentiel : les correctifs de sécurité, les améliorations de stabilité et les optimisations système que promet cette version. Pour des millions d’utilisateurs équipés de modèles entre deux et cinq ans d’âge, c’est précisément l’essentiel.



La disponibilité publique d’iOS 27 est attendue cet automne, probablement en septembre lors de la keynote de lancement des iPhone 18 Pro et Ultra. Les développeurs et bêta-testeurs pourront quant à eux explorer les premières versions dès les prochains jours.