iOS 27 bêta 3 modifie le plafond de RAM des apps : jusqu’à 8,6 Go disponibles

Bonne nouvelle pour les développeurs et les joueurs exigeants. Avec la troisième bêta d’iOS 27, Apple a discrètement relevé la limite de mémoire vive qu’une application ou un jeu peut utiliser. Le fameux plafond historique d’environ 6 Go a sauté, et les applications peuvent désormais grimper jusqu’à 8,6 Go sur les appareils les mieux équipés.

Une limite jamais officiellement documentée

Depuis des années, iOS impose un plafond strict à la quantité de RAM accessible par une seule app, même sur les iPhone les plus puissants. Cette restriction, jamais annoncée clairement par Apple, a longtemps frustré les développeurs de jeux AAA et d’outils lourds. Elle était destinée à protéger les performances globales du système et les applications en arrière-plan. Avec iOS 15, elle était d'ailleurs passée à 6 Go au lieu de 5. Seuls les iPad Pro ont la possibilité d'aller jusqu'à 12 Go, pour les modèles en possédant 16 (1 et 2 To).

Ce sont les passionnés d’émulation, notamment sur le subreddit r/EmulationOniOS (et repéré par iGen), qui ont confirmé le changement. Leurs tests montrent qu’iOS 27 bêta 3 autorise concrètement des allocations bien plus généreuses.

Quels appareils en profitent ?

Cette augmentation ne concerne pas tous les iPhone. Elle est réservée aux modèles équipés de 12 Go de RAM, c’est-à-dire ceux dotés de la puce A19 Pro :

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Sur ces appareils, les jeux et applications les plus gourmands disposent désormais d’une marge de manœuvre bien plus confortable. Les modèles moins pourvus en mémoire (8 Go ou moins) ne voient pas le même bénéfice.

Un vrai plus pour les jeux et l’émulation

Cette évolution change concrètement la donne pour plusieurs usages :

Les jeux exigeants comme Resident Evil 8 Village peuvent tourner avec une meilleure fidélité graphique sans planter aussi facilement.

Les émulateurs de consoles (notamment pour des titres Switch via MelonX comme Super Mario Bros Wonder, Zelda: Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom) gagnent en stabilité et en performances. Ils ne crashent plus tout de suite.

Les développeurs de logiciels professionnels ou d’applications très lourdes ont enfin plus de latitude pour exploiter la puissance des iPhone haut de gamme.

C’est un pas de plus vers des expériences plus proches de ce que l’on connaît sur ordinateur, tout en restant dans le cadre strict d’iOS.

Un signal encourageant pour la rentrée

Apple n’a pas communiqué officiellement sur ce changement, mais il est évidemment le bienvenu. À l’approche de la version finale d’iOS 27 et des prochains événements de septembre, on peut s’attendre à ce que les studios de jeux mettent en avant des titres capables d’exploiter cette mémoire supplémentaire.

Pour les développeurs et les utilisateurs d’iPhone 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air, c’est clairement un bol d’air frais. La limite de 6 Go, longtemps considérée comme un plafond de verre, vient enfin d’être relevée. Et gageons que les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que l'iPhone Ultra pliable, seront équipés d'une RAM plus rapide, voire plus conséquente encore.