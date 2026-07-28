Apple Upgrade : finalement pas de mode restreint en cas d'impayé

Contrairement à ce que laissaient craindre les premières découvertes dans la bêta d'iOS 27, Apple ne désactivera pas les fonctionnalités d'un iPhone loué en cas d'impayé. En revanche, les retards de paiement restent encadrés par des règles strictes qui peuvent rapidement mettre fin au contrat.

Apple Upgrade : pas de mode restreint en cas d'impayé, mais la facture tombe quand même

Depuis la semaine dernière, une inquiétude circulait autour du futur programme de location Apple Upgrade. Du code repéré dans la bêta d'iOS 27 laissait penser qu'un appareil loué pourrait basculer dans un mode restreint en cas de retard de paiement, ne laissant accessibles qu'une poignée d'apps comme le Téléphone, les Réglages ou le Portefeuille. De quoi transformer un simple souci financier en appareil quasiment inutilisable.



Au moment du lancement officiel d'Upgrade ce jour, Apple a démenti ce scénario auprès de The Verge. La firme affirme qu'aucune limitation de fonctionnalité ne sera appliquée à un appareil pour cause d'impayé. Le mode restreint évoqué dans le code de la bêta ne verra donc pas le jour, du moins pas dans cette version du programme.

Un retard de paiement reste toutefois susceptible d'entraîner des répercussions. Klarna, qui gère l'intégralité des contrats de location pour Apple, a précisé sa politique. Un premier paiement manqué est simplement reporté sur l'échéance suivante, sans frais de retard. En revanche, après trois mensualités consécutives non réglées, le contrat de location prend fin automatiquement. Le client doit alors s'acquitter du solde restant dû, diminué de la valeur de l'appareil s'il le restitue à Apple. S'il choisit de le garder sans payer, l'affaire est transmise aux services de recouvrement de Klarna.



Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est le décalage entre la crainte suscitée par du code encore expérimental et la réalité du contrat commercial. Apple avait manifestement exploré une piste de verrouillage logiciel, sans doute pour sécuriser des appareils financés à bas coût, avant de reculer pour éviter les critiques. Reste que le risque financier, lui, demeure bien réel pour qui accumule les retards, la marge de manœuvre s'arrête à trois mensualités.