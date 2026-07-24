Voici les points clés où Apple a accéléré l'iPhone avec iOS 27

Avec iOS 27, au lieu de nous proposer 200 nouveautés, Apple a mis un vrai coup d’accélérateur sur les performances. Au-delà des quelques nouvelles fonctionnalités comme la retouche photo par IA, l'égaliseur des AirPods ou encore Siri AI (qu'on n'a pas en Europe), le système est plus fluide, plus réactif et plus rapide, même sur les iPhone plus anciens (à partir de l’iPhone 11).



Voici les 15 améliorations les plus concrètes que vous ressentirez au quotidien, parmi les 40 évoquées par Apple.

1. Lancement des applications jusqu’à 30 % plus rapide

Les apps s’ouvrent nettement plus vite, qu’il s’agisse des applications Apple ou de celles de développeurs tiers. Sur une journée, ce gain de temps se cumule et rend le système beaucoup plus dynamique.

2. Chargement des photos jusqu’à 70 % plus rapide

Après avoir pris une photo, celle-ci apparaît presque instantanément dans l’app Photos. Même avec une bibliothèque de 100 000 éléments, le gain de rapidité est très net. Les photos récentes s’ajoutent aussi plus vite dans le sélecteur de Messages.

3. Airdrop jusqu’à 80 % plus rapide

Le transfert de fichiers via AirDrop est désormais jusqu’à 80 % plus rapide grâce à des optimisations du protocole sans fil. La détection des appareils à proximité est aussi nettement plus réactive, ce qui réduit le temps d’attente avant d’initier un partage.

4. Un gestionnaire de CPU optimisé

Apple a retravaillé le planificateur de tâches du processeur. Résultat : les opérations intensives sont mieux gérées, et même les iPhone 11 profitent de cette optimisation. Contrairement à certaines mises à jour passées, iOS 27 ne ralentit pas les anciens modèles… il les rend plus vifs.

5. Transitions Wi-Fi / 5G plus intelligentes

Fini les pertes de connexion quand vous quittez votre Wi-Fi. L’iPhone passe désormais plus intelligemment du Wi-Fi aux données cellulaires (et inversement), en choisissant automatiquement le meilleur réseau disponible. Il peut même combiner les deux !

6. Recherche reconstruite de A à Z

Spotlight, Photos, Mail et d’autres apps s’appuient sur un nouvel index de recherche plus complet et mis à jour en continu. Dans Mail, les résultats sont désormais classés par pertinence (et non plus uniquement par date), avec jusqu’à 5 « Top Results » mis en avant.

7. Renvoi automatique des messages

Si un iMessage, une photo ou une vidéo ne part pas, l’iPhone réessaie automatiquement au lieu d’afficher un point d’exclamation rouge. De plus, l’envoi de médias n’interrompt plus la conversation : chaque fichier a sa propre barre de progression.

8. Appareil photo plus rapide en mode Économie d’énergie

En mode économie d'énergie, l’app Appareil Photo s’ouvrait souvent lentement. Ce problème est corrigé : elle démarre plus vite et consomme moins d’énergie.

9. Reconnaissance de texte dans les images et documents accélérée

La fonction de reconnaissance de texte (Live Text) traite beaucoup plus rapidement le texte présent dans les photos, captures d’écran et documents PDF. Cela rend la copie, la traduction ou la recherche de texte dans une image presque instantanée.

10. Clavier emoji et stickers plus réactif

Fini la petite pause irritante avant l’apparition des emojis ou des stickers. Le clavier se charge désormais beaucoup plus rapidement.

11. Safari plus économe en énergie et web apps plus fluides

Safari consomme significativement moins de batterie lors de la navigation, notamment sur les sites lourds ou en arrière-plan. Les web apps installées sur l’écran d’accueil bénéficient également d’une fluidité améliorée, avec des animations plus douces et un rendu plus réactif.

12. Déverrouillage, défilement de l’écran d’accueil et du Centre de contrôle plus doux

Le déverrouillage Face ID/Touch ID se fait avec une animation plus fluide et un sentiment de réactivité accru. Le défilement sur l’écran d’accueil et dans le Centre de contrôle est désormais plus doux et naturel, grâce à un meilleur taux de rafraîchissement et une optimisation des gestes.

13. L’écran de verrouillage ne s’éteint plus pendant que vous faites défiler les notifications

Enfin, l’écran de verrouillage reste allumé tant que vous faites défiler ou interagissez avec les notifications, évitant les extinctions frustrantes au milieu de la lecture. Cela améliore grandement l’expérience de consultation rapide des alertes.

14. Meilleure gestion de l’énergie Bluetooth

Les AirPods, Apple Watch, enceintes et autres accessoires Bluetooth consomment moins d’énergie. Un gain discret mais appréciable pour l’autonomie globale

15. CarPlay sans fil plus fiable

La connexion CarPlay sans fil est plus stable et se reconnecte plus rapidement après une coupure (sortie du véhicule ou redémarrage). Les interruptions et les latences sont nettement réduites, offrant une expérience plus proche de la version filaire.

Rendez-vous en septembre pour la version finale d'iOS 27, avec la sortie des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra.