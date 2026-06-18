macOS 27 Golden Gate améliore l'iPhone Mirroring sur 3 points

Apple continue d’enrichir sa fonctionnalité "iPhone Mirroring" (Recopie de l'iPhone) dans macOS 27. Bien que la fonctionnalité reste indisponible en Europe pour le moment, les nouveautés apportées dans Golden Gate sont particulièrement bienvenues pour les utilisateurs situés ailleurs (ou ceux qui ont forcé l'activation de la recopie sur macOS).

Les trois principales améliorations de la fonction "miroir"

1. Redimensionnement des fenêtres avec plusieurs ratios

C’était l’une des plus grandes limitations de la version macOS Tahoe : iPhone Mirroring était bloqué au ratio d’écran de l’iPhone.



Dans macOS 27 :

Vous pouvez désormais redimensionner librement la fenêtre.

Plusieurs ratios d’affichage sont proposés.

Selon le ratio choisi, iPhone Mirroring affiche soit l’interface iPhone classique, soit la version iPad des applications compatibles.

Cette nouveauté renforce les rumeurs sur un possible iPhone Ultra pliable à venir en septembre.

L'app Apple Developer sur iPhone, recopié sur Mac et étendue.

2. Accès direct au Centre de contrôle

Enfin ! Vous pouvez désormais ouvrir le Centre de contrôle de votre iPhone directement depuis le Mac.

Raccourci clavier : Commande + 4

Ou via le menu Affichage dans la barre de menu.

C’est une amélioration très pratique pour régler rapidement le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité ou activer le Mode Concentration sans toucher à l’iPhone.

3. Support du DRM (contenu protégé)

Grosse avancée pour le divertissement :

Dans macOS Tahoe, les vidéos protégées (Netflix, Disney+, films loués, Apple TV+, etc.) s’affichaient en écran noir.

macOS 27 permet désormais de lire du contenu DRM directement dans la fenêtre iPhone Mirroring.

Vous pouvez enfin regarder vos séries ou films depuis votre Mac via l’iPhone sans restriction. De quoi se faire une petite série Canal+ en toute discrétion.

Disponibilité

Actuellement disponible dans les bêtas développeurs de macOS 27.

Bêta publique prévue en juillet 2026.

Sortie finale attendue en septembre/octobre 2026.

Note importante : iPhone Mirroring avec ces nouvelles fonctionnalités n’est pas disponible en Union Européenne au lancement, en raison des régulations DMA. Nous n'avons toujours pas de date de sortie, comme pour Siri AI.



Ces trois améliorations rendent la recopie beaucoup plus utile et agréable au quotidien, surtout pour ceux qui utilisent leur iPhone comme seconde écran ou pour regarder du contenu. Dommage que les utilisateurs européens doivent encore attendre.