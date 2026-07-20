macOS 27 cache une interface Siri secrète : voici comment l’activer !

Apple teste actuellement une nouvelle interface discrète pour Siri AI dans la bêta de macOS 27 Golden Gate. Pour l’instant, cette fonctionnalité reste cachée et désactivée par défaut, mais des testeurs l’ont débusquée et ont partagé l'astuce à la communauté Reddit r/MacOSBeta.

Une petite icône qui apparaît au survol

Quand on sélectionne du texte dans une application, une petite icône flottante apparaît en haut à gauche de la sélection. En passant la souris dessus, elle s’ouvre en un petit panneau compact regroupant plusieurs outils d’écriture et d’actions contextuelles.

On y trouve notamment :

Réécrire

Relire / corriger

« How does this sound? » (comment ça sonne ?)

Modifier avec Siri

Créer des points clés

Résumer le texte

Selon le contenu sélectionné, des actions contextuelles s’ajoutent aussi : ajouter des coordonnées à un contact, rédiger un message ou un e-mail, créer un événement dans Calendrier, afficher un lieu dans Plans, suivre un colis ou un vol, etc.

Une fonction encore en développement

Cette interface (surnommée en interne « LightweightUI ») est clairement inachevée. Certaines actions ne répondent pas encore correctement et l'affichage est loin des standards qualité d'Apple (police, padding, etc), ce qui confirme qu’Apple continue de travailler dessus. Elle n’est d’ailleurs pas activée par défaut dans la bêta développeur 3 ni dans la bêta publique 1. Rappelons que Siri AI n'est pas disponible en Europe.

Comment l’activer (pour les plus curieux)

Si vous êtes à l’aise avec le Terminal et que vous acceptez les bugs éventuels, vous pouvez forcer son activation avec la commande suivante, puis redémarrer votre Mac :

#Bash

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool true

Pour la désactiver ensuite :

#Bash

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool false

(N’oubliez pas de redémarrer après chaque commande.)

Faut-il s’attendre à la voir dans la version finale ?

Rien n’est encore certain. Comme souvent avec les fonctionnalités découvertes via des flags privés, Apple pourrait décider de la peaufiner davantage, de la modifier, ou même de l’abandonner avant la sortie officielle de macOS 27 cet automne.

Pour l’instant, c’est une belle découverte qui montre qu’Apple continue d’explorer des façons plus naturelles et contextuelles d’intégrer Siri AI dans le quotidien sur Mac.