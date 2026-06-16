macOS : Apple explique en détail l’alerte anti-arnaque du Terminal

Depuis la mise à jour macOS Tahoe 26.4 (mars 2026), Apple a ajouté une protection très utile dans le Terminal : un pop-up de sécurité qui bloque automatiquement le collage de commandes potentiellement dangereuses. Apple vient de publier un document de support officiel pour expliquer précisément quand et pourquoi cette alerte apparaît.

Que dit exactement l’alerte ?

Lorsque vous essayez de coller une commande suspecte, macOS affiche :

Risque de logiciel malveillant, collage bloqué



Votre Mac n'a subi aucun dommage.



Les escrocs incitent souvent à coller du texte dans le Terminal pour tenter d'endommager votre Mac ou de compromettre votre vie privée.



Ces instructions sont généralement proposées via des sites web, des messageries instantanées, des applications, des fichiers ou par téléphone.

Comme vu au printemps dernier, vous avez alors la possibilité de cliquer sur « Coller quand même » si vous êtes sûr de ce que vous faites.

Quand cette protection se déclenche-t-elle ?

Selon Apple, l’alerte s’affiche principalement dans ces cas :

Vous n’utilisez pas régulièrement le Terminal

La commande a été copiée depuis un site web, un chat IA, une application de messagerie, un email ou un fichier

Apple explique clairement :

Les escrocs utilisent ces canaux pour inciter les utilisateurs à coller des commandes malveillantes dans le Terminal afin d'endommager leur Mac ou de compromettre leur vie privée. Cette alerte permet de s'assurer que vous ne vous laissez pas piéger en exécutant une commande inattendue.

Deux autres alertes plus sévères

Apple mentionne également deux niveaux d’alerte plus stricts :

Malware détecté, Collage bloqué

Script malveillant bloqué

Dans ces cas, macOS a reconnu une commande ou un script contenant un malware connu. Il n’y a aucune option « Coller quand même ». Le collage est purement et simplement bloqué.

Que faire si vous pensez que c’est une erreur ?

Si vous estimez que la commande a été bloquée à tort (par exemple à cause d’un faux positif sur un site), vous pouvez le signaler directement à Apple.



Les arnaques via Terminal sont en forte augmentation. Les escrocs contactent les utilisateurs par téléphone, via des pubs ou des faux supports techniques, et leur demandent de coller des commandes qui peuvent installer des malwares, voler des mots de passe ou prendre le contrôle du Mac.



Cette protection proactive de macOS Tahoe 26.4 (et maintenant expliquée dans iOS 27 / macOS 27) rend ce type d’arnaque beaucoup plus difficile. Une excellente initiative de sécurité d’Apple. Même si elle peut parfois sembler intrusive pour les utilisateurs avancés, elle protège efficacement la très grande majorité des utilisateurs qui n’utilisent le Terminal que très occasionnellement.