macOS 27 s’appellerait « macOS Big Bear »

À quelques jours de la WWDC 2026, Apple pourrait avoir dévoilé par inadvertance le nom de la prochaine version de macOS. Un simple fichier image utilisé pour promouvoir l'événement sur X fait référence à « Project_Big_Bear_2026 », un indice qui semble pointer vers macOS 27 et sa future identité.

macOS 27 Big Bear

La WWDC 2026 n’ouvre ses portes que le 8 juin, mais Apple vient peut-être de gâcher sa propre surprise. Un développeur a remarqué que le hashmoji officiel publié par Apple sur X pour promouvoir l’événement porte un nom de fichier bien bavard : « Project_Big_Bear_2026 ». L’URL complète de l’image ne laisse guère de doute sur l’origine du terme.



Ce type de glissement n’est pas inédit chez Apple. La firme de Cupertino utilise depuis 2013 des lieux emblématiques de Californie pour baptiser ses versions de macOS. Big Bear Lake est un lac de montagne situé dans les San Bernardino Mountains, à environ 160 kilomètres au nord-est de Los Angeles. Station de ski réputée, destination prisée des randonneurs, Big Bear s’inscrit naturellement dans la lignée de Mavericks, Yosemite, Sierra, Mojave, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia, ou encore Tahoe.

La découverte est signée Andreas Storm, designer indépendant, et a été vérifiée de manière indépendante par plusieurs médias spécialisés. Il suffit de copier l’adresse de l’image du hashmoji pour voir apparaître la mention « Project_Big_Bear_2026 » en toutes lettres dans l’URL.



Sur le fond, macOS 27 s’annonce comme une version de consolidation plutôt que de rupture. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit un léger redesign pour corriger les excès de lisibilité du Liquid Glass introduit avec Tahoe. La refonte complète de Siri, transformée en assistant conversationnel intégrant plusieurs modèles d’IA, constitue le chantier central partagé avec iOS 27. Des améliorations substantielles pour Safari sont également attendues.



Autre information importante : macOS 27 abandonnerait officiellement le support des Mac Intel, limitant la compatibilité aux machines équipées d’une puce Apple Silicon depuis le M1. Une transition qui met un point final définitif à l’ère Intel.



La confirmation officielle viendra lundi prochain.