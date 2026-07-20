Votre Mac freeze et ne répond plus sous macOS 26.5 ? Voici la solution !

Depuis quelques semaines, de plus en plus d’utilisateurs de Mac sous macOS 26.5 signalent un problème particulièrement agaçant : le loader multicolore en forme de ballon de plage qui apparait régulièrement, accompagnés d’un trackpad qui devient complètement inerte pendant plusieurs secondes. Ces micro-freezes peuvent se produire plusieurs fois par heure et gâchent sérieusement l’expérience.

Les processus en cause

En ouvrant le Moniteur d’activité, on retrouve presque toujours les mêmes coupables :

mediaanalysisd (souvent entre 50 % et 150 % d’utilisation CPU)

(souvent entre 50 % et 150 % d’utilisation CPU) corespotlightd

Parfois kernel_task

Ces processus sont liés à l’indexation Spotlight et à l’analyse des médias (notamment les photos, probablement en lien avec Apple Intelligence). Quand l’un d’eux se bloque dans une boucle, le système ralentit et le trackpad devient temporairement inutilisable.

Une solution qui semble efficace

Plusieurs utilisateurs sur Reddit, dont Michael Simon de Macworld, ont trouvé une méthode qui fonctionne de façon assez fiable : supprimer le dossier CoreSpotlight situé dans la bibliothèque utilisateur. Spotlight devra reconstruire son index, ce qui peut prendre un certain temps, mais les freezes disparaissent ensuite dans la majorité des cas.

Voici comment procéder sur Mac :

Ouvrez une fenêtre Finder Allez dans le menu Aller → Aller au dossier… Collez ce chemin : ~/Library/Metadata/CoreSpotlight Sélectionnez tout (Cmd + A), puis faites un clic droit → Mettre à la Corbeille Videz la Corbeille Redémarrez votre Mac si besoin

Spotlight va ensuite réindexer vos fichiers en arrière-plan. Pendant cette période, les recherches peuvent être moins rapides, mais la plupart des utilisateurs constatent que les beach balls et les blocages du trackpad ne reviennent plus.

Quelques précisions

Cette manipulation est sans danger : vous ne supprimez que des données d’indexation que le système va régénérer. Elle a déjà aidé de nombreux utilisateurs sous macOS 26.5. Si le problème revient après quelques jours ou semaines, vous pourrez toujours répéter l’opération.

Avez-vous aussi rencontré ces freezes sous macOS 26.5 ? La suppression du dossier CoreSpotlight a-t-elle résolu le problème de votre côté ? Rappelons que macOS 27 Golden Gate est en bêta.