macOS 26.5.1 : un correctif urgent pour les Mac M5 en entreprise

Apple déploie macOS 26.5.1, une mise à jour corrective destinée notamment aux Mac équipés de la puce M5. Ce patch corrige un bug pouvant provoquer des extinctions inattendues lorsque certaines extensions réseau de filtrage de contenu étaient actives, un problème particulièrement sensible dans les environnements professionnels

macOS 26.5.1 est disponible !

Apple vient de publier macOS 26.5.1, une mise à jour corrective discrète mais bienvenue pour les utilisateurs professionnels équipés de Mac dotés de la puce M5. Moins d’un mois après macOS 26.5, la firme de Cupertino revient avec un patch ciblé dont certains administrateurs système attendaient la résolution.



Le problème en question provoque des extinctions inopinées sur les Mac M5 lorsque certaines extensions réseau de filtrage de contenu sont actives. Ce type d’outil est omniprésent dans les déploiements d’entreprise : les solutions MDM, les proxies de sécurité ou les logiciels de surveillance réseau s’appuient précisément sur ces extensions pour appliquer les politiques informatiques internes. Dans ce contexte, des coupures machines intempestives représentent bien plus qu’une nuisance, elles peuvent entraîner des pertes de données ou perturber des flux de travail critiques.

Apple reconnaît officiellement le bug dans ses notes de version, ce qui est relativement rare pour un problème aussi ciblé. Le correctif s’inscrit dans une tendance récente : macOS 26.5 avait lui-même embarqué plusieurs correctifs à destination des environnements professionnels, notamment pour des Mac qui démarraient sur un écran noir après une mise à jour logicielle, ou qui redémarraient de façon inattendue lors du montage de partages SMB sur certains MacBook Air et MacBook Pro.



Il est probable que macOS 26.5.1 contienne également des améliorations de performance ou d’autres corrections non documentées, comme c’est souvent le cas avec les mises à jour mineures d’Apple.



Même pour les utilisateurs hors contexte professionnel, la mise à jour reste conseillée. Elle est disponible dès maintenant dans Réglages Système, sous la section Mise à jour de logiciels. Les Mac M5 concernés par le problème d’extinction devraient en priorité l’appliquer sans attendre.