Les fonds d'écran du MacBook Neo sont disponibles pour tous dans macOS Tahoe 26.4

Les nouveaux fonds d'écran colorés introduits avec le MacBook Neo sont maintenant accessibles à tous les Macs grâce à la quatrième bêta de macOS Tahoe 26.4, publiée cette nuit pour les développeurs. Ces fonds d'écran arborent des lignes en forme de bulles avec des dégradés colorés, déclinés en Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink et Mac Yellow. Comme ceux de l'iPad mini par exemple, leur design et leurs couleurs forment le mot « Mac ».

Les fonds officiels du MacBook Neo

Les testeurs de la bêta peuvent les appliquer en ouvrant l'application Réglages Système, en allant dans l'option Fond d'écran, puis en descendant jusqu'à la section Images, tout en bas.



Apple rend généralement disponibles pour tous les Macs les fonds d'écran créés pour ses campagnes marketing, donc ces nouveaux fonds d'écran du MacBook Neo rejoignent ceux conçus pour le MacBook Air, le MacBook Pro, l'iMac et d'autres modèles.

La mise à jour macOS Tahoe 26.4 ajoute également de nouveaux emojis, dont trombone, coffre au trésor, visage déformé, créature poilue, nuage de combat, orque et glissement de terrain.



La quatrième bêta de macOS Tahoe 26.4 est pour l'instant réservée aux développeurs, mais elle devrait bientôt être proposée aux testeurs bêta publics. Cette mise à jour est attendue au printemps pour le grand public.