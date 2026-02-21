3 futurs produits Apple repérés dans macOS 26.3, dont le MacBook A18 Pro

Le code de macOS 26.3 (sorti en version finale le 11 février 2026) laisse clairement entrevoir trois produits Apple non encore annoncés : un MacBook à prix réduit très attendu, ainsi que deux nouvelles versions du Studio Display. C’est ce qu’a découvert Filipe Espósito de Macworld en analysant les extensions du noyau (kernel extensions) de cette mise à jour disponible auprès du grand public. Ces références correspondent aux fuites antérieures de Mark Gurman (Bloomberg) et d’autres sources fiables comme Ming-Chi Kuo.

Trois produits de la gamme "Mac"

Voici les noms de code identifiés dans macOS 26.3 :

J700 : le MacBook à bas prix

J427 : un nouveau Studio Display (probablement la version de base ou standard)

J527 : un Studio Display plus haut de gamme

Cela vous dit quelque chose ? C'est normal, ces identifiants ne sont pas nouveaux : ils étaient déjà apparus dans macOS 26.2 et iOS 18.5 l’année dernière. Leur présence répétée dans la version publique de macOS 26.3 indique que les lancements approchent rapidement.

Le MacBook à bas prix (J700)

Ce modèle entend relancer la gamme « MacBook » sans suffixe Air ou Pro (comme le MacBook 12 pouces de 2015-2019) et se positionne en dessous du MacBook Air M4 actuel. Il devrait être dévoilé très prochainement, probablement lors des annonces produits prévues début mars 2026, avec des sessions mains libres pour la presse lors des « Apple Experience » à New York, Londres et Shanghai le mercredi 4 mars à 9 h (heure de l’Est).



Les informations les plus crédibles au sujet du MacBook 2026 :

Puce A18 Pro (issue de l’iPhone 16 Pro), une première pour un Mac (pas de puce de la série M)

Écran d’environ 12,9 pouces (légèrement inférieur à 13 pouces, probablement un panneau LCD standard pour réduire les coûts)

8 Go de RAM en configuration de base

Châssis en aluminium (malgré le positionnement entrée de gamme)

Couleurs vives et fun : jaune clair, vert clair, bleu, rose, ainsi que les classiques argent et gris foncé (testées pour séduire étudiants et primo-acquéreurs)

Prix estimé : entre 599 $ et 799 $ aux États-Unis (ajoutez 100 € chez nous), ce qui en ferait un concurrent direct des Chromebooks et PC Windows bon marché, tout en conservant la qualité de fabrication Apple.

Les nouveaux Studio Display (J427 et J527)

Il s’agit de deux variantes d’une mise à jour du Studio Display de 2022, attendue au premier semestre 2026. On ignore encore si elles seront présentées dès le 4 mars ou plus tard.



Les rumeurs portent surtout sur le modèle haut de gamme (probablement J527) :

Écran 27 pouces avec rétroéclairage mini-LED (meilleur contraste et luminosité maximale accrue)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz ou 120 Hz (enfin !)

(enfin !) Compatibilité HDR

Puce A19 ou A19 Pro (gros bond par rapport à l’A13 Bionic actuelle, pour de meilleures performances, améliorations caméra et efficacité globale)

Pas de gros changements de design extérieur attendus

Le second modèle (J427) reste mystérieux : il pourrait s’agir d’une version plus abordable, avec moins de fonctionnalités, ou éventuellement d’une taille différente. Un écran 32 pouces serait un rêve pour beaucoup d’utilisateurs.

Rappel du Studio Display actuel

Lancé en mars 2022 en même temps que le Mac Studio, le modèle existant propose :

Écran 27 pouces 5K

60 Hz

Luminosité maximale 600 nits (sans mini-LED)

Caméra intégrée, haut-parleurs, un port Thunderbolt 3 et trois USB-C

Prix de départ : 1 599 $ aux États-Unis, 1749 € en France.

Avec ces indices qui s’accumulent dans le code et l’événement Apple du 4 mars qui se rapproche à grands pas, le MacBook entrée de gamme semble particulièrement imminent. Ce sera certainement le HIT de l'année chez Apple, si le prix suit...