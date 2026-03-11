Le MacBook Neo terrifie l’industrie PC sous Windows

C’est aujourd’hui que le MacBook Neo est officiellement en vente. Et selon un dirigeant haut placé chez Asus, il représente une véritable menace pour les ordinateurs Windows dans cette gamme de prix.

Comme prévu, le MacBook Neo fait peur aux concurrents Windows

La sortie du MacBook Neo à 699 euros a provoqué un séisme dans le monde du PC sous Windows. Nick Wu, directeur financier d’ASUS, l’a reconnu sans détour lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs : Apple a bousculé les codes du marché avec un produit que personne ne pouvait ignorer.



“Étant donné la politique tarifaire historiquement très premium d’Apple, lancer un produit aussi abordable est clairement un choc pour l’ensemble du marché”, a déclaré Wu. Une confession frappante, dans une industrie habituée à défendre bec et ongles ses bastions d’entrée de gamme face à Cupertino.



Ce qui inquiète le plus les fabricants de PC, c’est moins le prix en lui-même que le rapport qualité-finition proposé. Apple débarque sur un segment que les constructeurs Windows occupaient jusqu’ici avec du matériel de qualité moyenne, et le fait avec le savoir-faire premium qui définit la marque. Un positionnement que peu de concurrents peuvent répliquer à ce niveau de prix.

Nick Wu a tout de même tenté de relativiser la menace (et de se rassurer comme il peut). Selon lui, le MacBook Neo se limiterait surtout à la “consommation de contenu”, à l’image d’une iPad++, en pointant notamment ses 8 Go de mémoire unifiée non extensible. Des réserves qui contrastent avec les premiers tests indépendants, lesquels montrent la machine capable de faire tourner DaVinci Resolve, Final Cut Pro ou encore Adobe Lightroom sans difficulté notable.

Sans oublier la crise de la RAM qui frappe de plein fouet l’ensemble de l’industrie et qui, à en juger par ce début d’année 2026, semble toucher plus durement les machines Windows que celles d’Apple.



ASUS ne reste pas les bras croisés. La société a commencé à travailler en interne sur des réponses concurrentielles dès la seconde moitié de 2024, après avoir été informée du projet. Mais le défi est réel : les gammes Zenbook et Vivobook existantes peinent à proposer la même combinaison de finition, d’autonomie et de puissance à prix équivalent. Microsoft, Intel et AMD seraient également engagés dans des discussions pour trouver une parade collective.



Le MacBook Neo, propulsé par la puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro, redessine les frontières du segment abordable. Pour ASUS et ses pairs, la course contre la montre ne fait que commencer.

