MacBook Neo : 1 000 cycles de batterie, ça veut dire quoi concrètement ?

Le MacBook Neo rejoint les autres Mac actuels avec une batterie donnée pour 1 000 cycles de charge. Ce chiffre, souvent mis en avant par Apple, ne correspond pas simplement à 1 000 recharges complètes, mais à l’équivalent de 1 000 décharges totales cumulées. Une indication utile pour estimer la durée de vie de la batterie… même si, dans la pratique, l’usure peut varier selon l’usage.

MacBook Neo : 1 000 cycles de batterie, ce que ça veut dire concrètement

Le MacBook Neo vient rejoindre une longue liste de Mac portables dotés d’une batterie certifiée pour 1 000 cycles de charge. C’est ce qu’indique la page officielle d’Apple consacrée aux compteurs de cycles, mise à jour pour intégrer le nouveau modèle. L’occasion de rappeler ce que représente vraiment ce chiffre, et comment le MacBook Neo se positionne face au reste de la gamme.



Un cycle de charge ne correspond pas forcément à une recharge complète. Apple définit un cycle comme l’équivalent d’une décharge totale de la batterie, même répartie sur plusieurs jours. Si vous consommez 50 % de votre batterie un jour, rechargez, puis consommez à nouveau 50 % le lendemain, vous aurez alors complété un seul cycle.



Le seuil des 1 000 cycles correspond au moment où Apple considère que la batterie est “consommée”. À ce stade, elle est censée conserver au moins 80 % de sa capacité d’origine, mais des variations existent selon les habitudes de charge. Apple recommande un remplacement à ce stade pour maintenir des performances optimales, même si l’appareil reste utilisable au-delà.

Tous les Mac portables modernes partagent ce même plafond. Les MacBook Air M1, M2, M3 et M4, les MacBook Pro depuis les modèles Intel de 2012 jusqu’au tout récent MacBook Pro M5 14 pouces, tous affichent une limite de 1 000 cycles. Le MacBook Neo n’a donc aucun avantage ou désavantage particulier sur ce point par rapport au reste de la gamme actuelle.



La comparaison devient plus intéressante avec les générations plus anciennes : les modèles d’avant 2008 ne supportaient que 300 cycles, et certains Mac de la période 2008-2009 plafonnaient à 500 cycles. L’évolution est donc significative sur le long terme, surtout depuis l'arrivée d'Apple Silicon en 2020.



Pour consulter le compteur de cycles de votre propre machine, il suffit de maintenir la touche Option enfoncée, de cliquer sur le menu Apple, puis de sélectionner “Informations système”. La section “Alimentation” affiche le cycle actuel dans la rubrique “Informations sur la batterie”.

Activer la charge optimisée dans les réglages de macOS permet par ailleurs de ralentir le vieillissement de la batterie : le système apprend vos habitudes et évite de dépasser les 80 % de charge tant que vous n’en avez pas besoin immédiatement.

Un chiffre à nuancer

À titre d'information, nous venons de vérifier sur l'un de nos MacBook Air M2, qui détient également un cycle de batterie de 1 000. Actuellement, il lui reste seulement 88 % de charge totale de batterie, alors qu'il n'en est qu'à 389 cycles.



Si l'on se fie à ce chiffre de 1 000 cycles, il devrait toujours être au-dessus de 90 % tant qu'il n'a pas dépassé les 500 cycles, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. Bien évidemment, Apple précise que c'est un chiffre à nuancer en fonction de l'utilisation de la machine, mais dans le cas présent, il n'a jamais été poussé dans ses retranchements avec du montage vidéo lourd ou ce genre de choses.



En général, un MacBook sous Apple Silicon tient 5/6 ans sur une seule et même batterie avant de devoir envisager de la changer.