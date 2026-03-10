Les premiers tests et avis du MacBook Air M5

Comme prévu, le MacBook Air M5 est une excellente machine. Si vous possédez déjà un Mac équipé d’une puce M2, M3 ou M4, le changement n’est pas vraiment nécessaire. En revanche, si vous utilisez encore un MacBook avec une puce M1 ou un Mac Intel, la mise à niveau vaut clairement le coup. Vous ne serez pas déçu !

MacBook Air M5 : à la hauteur bien évidemment

Le MacBook Air M5 sera disponible demain, le 11 mars 2026, et les premières évaluations complètes sont désormais accessibles. Le constat est globalement cohérent (et logique) d’une publication à l’autre : c’est un excellent Mac, dans la continuité de son prédécesseur (comme souvent depuis quelques années).



Apple n’a pas touché au design, adopté en 2022 avec le MacBook Air M2. Les quatre coloris, la connectique avec deux ports Thunderbolt 4, le MagSafe, la prise jack 3,5 mm, l’écran Liquid Retina, l’autonomie annoncée de 18 heures : tout est identique à l’extérieur. Ce sont les composants internes qui évoluent, avec la puce M5 accompagnée de son chip sans fil propriétaire N1, lequel apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. La RAM de base reste à 16 Go, mais sa bande passante grimpe à 153 Go/s contre 120 Go/s sur le M4. Le stockage de base passe de 256 Go à 512 Go, et le plafond grimpe à 4 To.



Du côté des performances brutes, Six Colors rapporte une progression d’environ 11 % en monocoeur et multicoeur par rapport au M4 Air, et de 31 % en moyenne pour le GPU. Le site souligne que le saut est négligeable pour les utilisateurs du M4, mais significatif pour ceux qui partent d’un M1, avec une progression monocoeur de l’ordre de 75 %. TechRadar souligne que les gains CPU pourraient être légèrement bridés, mais qu’en matière d’intelligence artificielle, Apple revendique un traitement des prompts LLM jusqu’à quatre fois plus rapide que sur le M4 Air. Notebookcheck confirme ce positionnement : 50 % de gain en jeu, 28 % en multitâche, et une architecture GPU avec un Neural Accelerator dans chaque coeur.

La vraie surprise se situe au niveau du SSD. Six Colors a mesuré une amélioration de 125 % en lecture et de 219 % en écriture par rapport au M4 Air via les outils de benchmark Blackmagic et AmorphousDiskMark. Une copie d’un projet Final Cut Pro de 29 Go depuis un SSD externe s’effectue 30 % plus rapidement. Ces chiffres sont spectaculaires et constituent sans doute l’amélioration la plus tangible au quotidien pour les créatifs, un point commun avec le MacBook Pro M5.



Tom’s Guide, qui a testé les deux formats, conclut que le MacBook Air M5 est une excellente option pour ceux qui souhaitent quelque chose de plus grand qu’un 13 pouces sans passer à la puissance d’un MacBook Pro. La version 15 pouces a affiché 15 heures et 30 minutes d’autonomie, soit huit minutes de plus que le M4. En jeu en revanche, Cyberpunk 2077 tourne à moins de 30 fps en 1200p sur le M5, alors que le M4 atteignait 34 fps dans les mêmes conditions, ce qui illustre une fois de plus les limites d’une architecture sans ventilateur sous charge graphique soutenue.



Le repositionnement du MacBook Air dans la gamme est également au coeur des analyses de manière générale, qui notent que l’Air n’est plus l’entrée de gamme d’Apple depuis l’arrivée du MacBook Neo à 699 €. Il occupe désormais une place intermédiaire entre ce modèle économique et les MacBook Pro. Un rôle de cadet assumé, selon Dan Moren, mais qui rend la hausse de prix d’autant plus visible. Le 13 pouces débute désormais à 1 199 euros et le 15 pouces à 1 499 euros.

La conclusion partagée par la quasi-totalité des testeurs est claire : le MacBook Air M5 reste la référence de l’ultraportable pour quiconque vient d’un M1 ou d’un modèle plus ancien. Pour les autres, la mise à niveau peut encore attendre. Et pour les nouveaux acheteurs, la question du surcoût de 100 euros par rapport à l’ancien tarif du M4 reste entière, même si le doublement du stockage de base apporte une justification partielle.

