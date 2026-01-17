macOS est meilleur que Windows pour le co-fondateur de The Witcher et Cyberpunk 2077

Figure emblématique du jeu vidéo européen, l’un des fondateurs de CD Projekt, à l’origine de The Witcher et Cyberpunk, a récemment fait un choix radical : abandonner Windows au profit de macOS, y compris pour le jeu vidéo. Les deux jeux sont d'ailleurs disponibles sur Mac.

macOS > Windows

Fin décembre 2025, Michał Kiciński, co-fondateur de CD Projekt - le studio polonais derrière les phénomènes The Witcher et Cyberpunk - a finalisé un retour surprise dans l’univers de la distribution de jeux vidéo. Il a racheté GOG.com, la plateforme de jeux numériques indépendante connue pour sa philosophie sans DRM, qu’il avait initialement contribué à lancer en 2008 sous la bannière de CD Projekt.

Une partie de la surprise a été d’apprendre que, sur le plan personnel, Kiciński a lui-même largué Windows pour utiliser macOS, que ce soit pour jouer ou développer. Cette transition symbolique n’est pas anecdotique, elle s’accompagne de critiques publiques très franches envers l’écosystème Windows de Microsoft.

Je suis vraiment surpris que Windows soit encore là ; c’est un logiciel de si mauvaise qualité, et je ne peux pas croire qu’il ait passé tant d’années sur le marché.

Son jugement ne s’arrête pas à une simple préférence personnelle, il critique le cœur même de l’écosystème Windows. Pour lui, l’OS n’est pas le meilleur environnement pour les utilisateurs ou les joueurs, et il se dit pas surpris que de nombreux utilisateurs se détournent de Windows, que ce soit vers macOS, Linux ou d’autres alternatives.

Cette prise de position est d’autant plus marquante qu’elle vient d’un vétéran de l’industrie, qui a vécu de l’intérieur les défis du développement et de l’optimisation sur différentes plateformes. Au-delà d’une préférance pour macOS, Kiciński dépeint Windows comme un produit globalement médiocre, sujet à des frustrations fréquentes, notamment lorsqu’il aide des membres de sa propre famille à entretenir leurs ordinateurs sous Windows.

Les critiques de Kiciński envers Windows ne sont pas isolées, elles s’inscrivent dans une tendance plus large au sein de certains segments de joueurs et développeurs. Beaucoup vantent les mérites de Linux pour le jeu, encouragés par des initiatives comme le Steam Deck de Valve, tandis que d’autres explorent des alternatives à Windows non seulement par idéologie mais aussi par pragmatisme technique. Dans ce contexte, GOG envisage de renforcer son soutien à Linux, en reconnaissance de l’intérêt croissant de sa communauté pour ces systèmes.



Source