Windows 11 s'inspire (encore) de macOS avec une barre de menu

On dit souvent que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Microsoft semble l'avoir bien compris avec sa dernière expérience pour Windows 11. L'équipe en charge des utilitaires PowerToys teste actuellement un concept qui ne manquera pas de rappeler des souvenirs (ou le quotidien) des utilisateurs de Mac : une barre de menu persistante ancrée en haut de l'écran.

Un "Dock" pour tout contrôler

Baptisé pour l'instant "Command Palette Dock", ce nouvel outil n'est pas une refonte complète de Windows, mais une extension optionnelle proposée via la suite PowerToys. L'idée est simple : offrir une zone d'accès rapide, séparée de la barre des tâches habituelle, pour garder un œil sur l'état de votre machine.

Niels Laute, chef de produit chez Microsoft, explique que la configuration est au cœur du projet. Bien que l'affichage par défaut mime l'ergonomie d'Apple, vous pourriez théoriquement placer cette barre sur n'importe quel bord de l'écran. Elle permet d'épingler des modules pour surveiller l'utilisation du processeur, la mémoire vive, ou encore contrôler la musique et lancer des applications spécifiques. C'est le prolongement direct du lanceur "Command Palette" introduit l'an dernier, qui s'inspirait déjà largement de notre bon vieux Spotlight qui a largement été remanié sur macOS 26.

Un air de déjà-vu pour les utilisateurs Apple

Il est difficile de ne pas sourire en voyant les premières images du concept. Cette fine bande horizontale, divisée en sections (début, centre, fin) avec des informations système et des raccourcis, ressemble à s'y méprendre à la barre de menus que nous utilisons sur macOS (et ses ancêtres) depuis des décennies.

Microsoft semble réaliser que pour les power users, avoir une information visible en permanence sans devoir cliquer ou fouiller dans des menus est un atout majeur. C'est une ergonomie que Linux propose aussi via des environnements comme GNOME, mais l'exécution présentée ici a une saveur de pomme.

Pour l'heure, ce n'est qu'un prototype. Microsoft a mis le code à disposition sur GitHub et demande activement aux développeurs si cette fonctionnalité mérite d'être finalisée. Si l'accueil est positif, votre PC de travail pourrait bientôt emprunter un peu plus d'ADN à votre Mac personnel.