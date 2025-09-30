Le Snapdragon X2 Elite Extreme égale le M4 avant l'arrivée du M5

Qualcomm vient de dévoiler son nouveau processeur Snapdragon X2 Elite Extreme, destiné aux ordinateurs portables Windows. Sur le papier, ce dernier parvient enfin à rivaliser avec les performances de la puce M4 d'Apple. Une prouesse qui marque un tournant pour le géant américain, là où Intel continue de piétiner. Mais cette victoire risque d'être de courte durée : Apple s'apprête à sortir sa nouvelle génération de puces.

Un duel technique équilibré

Les benchmarks réalisés par PCWorld révèlent une compétition serrée entre les deux processeurs. Le Snapdragon X2 Elite Extreme (ce nom est bien trop long) intègre 18 cœurs avec une architecture hybride (12 cœurs "prime" cadencés à 4,4 GHz et 6 cœurs performance à 3,6 GHz). Face à lui, le M4 Max aligne 16 cœurs répartis différemment.

Sur Geekbench 6, les résultats montrent un quasi-match nul : le M4 Max devance le Snapdragon de 8,5% en multi-cœurs, tandis que la puce Qualcomm prend l'avantage de 7% en mono-cœur. Une différence trop faible pour être perceptible au quotidien. Les tests Cinebench 2024 confirment cette parité, positionnant les deux processeurs au même niveau de performances brutes.

Une avance déjà compromise

Le problème pour Qualcomm ? Cette puce flambant neuve se mesure à un processeur Apple lancé en novembre dernier. Cupertino prépare activement le déploiement de ses puces M5, attendues d'abord sur iPad Pro dans les prochaines semaines, puis sur MacBook Pro au premier semestre 2026. Historiquement, Apple améliore ses processeurs de 15 à 20% entre chaque génération, et le dernier leak de l'iPad Pro M5 le confirme.



Tout n'est pas non plus une histoire de puissance. Apple excelle non seulement dans la performance de ses puces mais aussi dans l'efficacité énergétique, ce qui lui permet de concevoir des produits ultra fins sans ventilateur. Historiquement, Qualcomm arrive effectivement à rattraper Apple sur le terrain des benchmarks mais au prix d'une consommation électrique et d'une chauffe bien plus élevées.

Concrètement, lorsque les premiers PC équipés du Snapdragon X2 Elite Extreme arriveront en magasin, Apple aura déjà commercialisé des Mac dotés de puces plus performantes — et un logiciel bien mieux optimisé. Cette course-poursuite perpétuelle illustre la difficulté pour les fabricants de PC à suivre le rythme d'innovation imposé par Apple depuis le lancement de l'Apple Silicon en 2020.