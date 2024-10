Qualcomm dévoile la puce Snapdragon 8 Elite, "la plus rapide au monde"

Qualcomm a présenté sa dernière plate-forme mobile, le Snapdragon 8 Elite, dotée d'un nouveau processeur Oryon conçu en interne, qui s'éloigne des puces Kryo Arm utilisées dans les modèles précédents. Qualcomm affirme que le Snapdragon 8 Elite est le « processeur mobile le plus rapide au monde », surpassant apparemment la puce A18 Pro d'Apple utilisée dans la série iPhone 16 Pro. Mais ça, on demande à voir.

Une puce pour rivaliser avec Apple

Construit selon un processus de 3 nanomètres, comme les puces les plus récentes d'Apple, le processeur Oryon comprend huit cœurs - deux cœurs principaux et six cœurs de performance - atteignant des vitesses maximales de 4,32 GHz. Qualcomm met également en avant le « plus grand cache partagé de l'industrie », conçu pour permettre une récupération ultra-rapide des données. Outre le processeur, la plateforme est dotée d'un nouveau GPU Adreno avec une « architecture révolutionnaire », qui promet de meilleures performances et une meilleure efficacité de la batterie.



Le Snapdragon 8 Elite est optimisé pour l'IA générative, intégrant le moteur d'IA de Qualcomm avec Multimodal Gen AI, qui peut interpréter la voix, le texte et les images en temps réel, aidant ainsi les smartphones à mieux comprendre le monde à travers leurs caméras.



La puce "8 Elite" comprend également le modem Qualcomm Snapdragon X80 5G avec prise en charge du Wi-Fi 7 et de la 5G.

Source : Qualcomm.

Voici les caractéristiques principales de la Snapdragon 8 Elite selon l'entreprise :

Capacités d'IA multimodale : Le Snapdragon 8 Elite est doté d'une IA avancée qui améliore les interactions avec le monde, offrant une assistance en temps réel grâce à un moteur d'IA multimodal personnalisé pour la reconnaissance de la voix, du texte et des objets.

Jeux mobiles de nouvelle génération : Il prend en charge Unreal Engine 5.3 avec un support Nanite complet, permettant aux jeux mobiles d'offrir des environnements 3D de qualité console pour des expériences de jeu immersives.

Photographie avancée : Grâce à la segmentation illimitée pilotée par l'IA, le Snapdragon 8 Elite analyse plus de 250 couches d'une image, optimisant les détails pour une photographie parfaite, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Performances dans le monde réel : Le nouveau processeur Qualcomm Oryon améliore la réactivité du Web de 62 % dans les applications réelles par rapport aux générations précédentes, offrant ainsi des performances plus fluides et plus rapides.

Rallumage par l'IA pour les appels vidéo : La fonction AI Relighting en temps réel utilise l'éclairage virtuel pour ajuster l'apparence de l'utilisateur lors des appels vidéo, garantissant ainsi un éclairage optimal dans toutes les conditions.

Expérience de jeu fluide : Le processeur Oryon et le GPU Adreno offrent une expérience de jeu fluide avec des images à couper le souffle, même dans les jeux multijoueurs exigeants sur le plan graphique.

Génération d'images améliorée : Grâce à Fast XL de Qualcomm AI Hub, les utilisateurs peuvent générer rapidement des images très détaillées et réalistes, avec des éléments précis comme du texte.

Édition de vidéos et de photos assistée par l'IA : Les outils Video Object Eraser et AI Keeper permettent de supprimer de manière transparente les éléments indésirables des vidéos et des photos, ce qui simplifie le processus d'édition.

AI Pet Capture : La suite AI Pet Capture permet de prendre des photos nettes des animaux de compagnie, même lorsqu'ils sont en mouvement, ce qui facilite la capture de leurs meilleurs moments.

Audio sans fil : La technologie XPAN de Qualcomm offre un son ininterrompu et de haute qualité, s'adaptant dynamiquement à l'environnement de l'utilisateur, même dans les grands espaces.

Spécifications du Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Configuration du processeur 2x 4,32 GHz (Oryon)

6x 3,53 GHz (Oryon) 1x 3,3 GHz (Cortex-X4)

3x 3,2 GHz (Cortex-A720)

2x 3 GHz (Cortex-A720)

2x 2,3 GHz (Ractualisation du Cortex-A520) 1x 3,19 GHz (Cortex-X3)

2x 2,8 GHz (Cortex-A715)

2x 2,8 GHz (Cortex-A710)

3x 2,0 GHz (Cortex-A510) GPU Adreno

(support de lancer de rayons) Adreno

(support de lancer de rayons) Adreno 740

(support de lancer de rayons) DSP Hexagone

(scalaire, tenseur et vecteur fusionnés)

Précision mixte INT8/INT16

Support INT4 Hexagone

(scalaire, tenseur et vecteur fusionnés)

Précision mixte INT8/INT16

Support INT4 Hexagone

(scalaire, tenseur et vecteur fusionnés)

Précision mixte INT8/INT16

Support INT4 Prise en charge de la RAM LPDDR5X LPDDR5X LPDDR5X Prise en charge de la caméra • 320MP single shot

• 108MP simple avec zéro décalage d'obturation

• Triple appareil photo 48MP sans décalage d'obturation

• AF hybride

• Capture d'image HEIF 10 bits

• Vidéo HDR

• Photo Dolby HDR

• Réduction massive du bruit multi-images avec l'IA

• Segmentation vidéo améliorée de l'IA

• Super résolution vidéo • 200MP single shot

• 108MP simple avec zéro décalage d'obturation

• 64MP+36MP avec zéro décalage d'obturation

• Triple 36MP avec zéro décalage d'obturation

• AF hybride

• Capture d'image HEIF 10 bits

• Vidéo HDR

• Photo Dolby HDR

• Réduction du bruit multi-images

• Segmentation sémantique en temps réel pour les photos et les vidéos (jusqu'à 12 couches)

• Super résolution vidéo • 200MP single shot

• 108MP simple avec zéro décalage d'obturation

• 64MP+36MP avec zéro décalage d'obturation

• Triple 36MP avec zéro décalage d'obturation

• AF hybride

• Capture d'image HEIF 10 bits

• Vidéo HDR

• Réduction du bruit multi-images

• Segmentation sémantique en temps réel pour les photos et les vidéos (jusqu'à 8 couches)

• Super résolution vidéo Capture vidéo 8K à 60 images par seconde (HDR)

4K UHD à 120 images par seconde 8K à 30 images par seconde (HDR)

4K UHD à 120 images par seconde 8K à 30 images par seconde (HDR)

4K UHD à 120 images par seconde Chargement Charge rapide 5 Charge rapide 5 Charge rapide 5 Modem 4G/5G X80 LTE/5G (intégré)

10 000 Mbps en baisse

3 500 Mbps jusqu'à

Prise en charge NB-NTN (satellite) X75 LTE/5G (intégré)

10 000 Mbps en baisse

3 500 Mbps jusqu'à X70 LTE/5G (intégré)

10 000 Mbps en baisse

3 500 Mbps jusqu'à Autres réseaux Bluetooth 6.0

Wi-Fi 7, Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7, Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n Processus TSMC 3 nm TSMC 4nm (N4P) TSMC 4nm (N4 ?)



Par rapport à son prédécesseur Snapdragon 8 Gen 3, le Snapdragon 8 Elite offre des performances CPU 45 % plus rapides et une efficacité énergétique 44 % supérieure. On se doutait que la firme américaine allait proposer une version mobile de son processeur Snapdragon X Elite qui était annoncé plus rapide que la M3 d'Apple. Mais dans les faits, le SoC d'Apple reste devant celui de Qualcomm.



Elle devrait équiper les prochains appareils Android de marques telles que Google, Samsung, OnePlus, Xiaomi et d'autres dans les prochains mois. Ce ne seront évidemment que les modèles haut de gamme.