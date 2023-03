Qualcomm annonce la puce Snapdragon 7+ Gen 2

La dernière puce de Qualcomm est le Snapdragon 7+ Gen 2 qui se concentre sur les "expériences légendaires" et apporte des "fonctionnalités phares très demandées" par les consommateurs. Le fondeur américain y va fort pour son nouveau processeur milieu de gamme, un chipset que l'on retrouvera sur de nombreux Android d'ici la fin de l'année.

Le processeur Snapdragon 7+ Gen 2

Le Snapdragon 7+ Gen 2 succède logiquement au Snapdragon 7 Gen 1 de l'année dernière. Il s'agit d'une puce 4 nm avec un processeur Kryo - 1 cœur principal (Cortex X2) + 3 cœurs de performance + 4 cœurs d'efficacité - d'une vitesse de 2,91 GHz. Le tout pour une performance améliorée de 50 % par rapport au Snapdragon 7 Gen 1.

Le GPU et le moteur d'intelligence artificielle ont également été améliorés avec des gains annoncés de 100 % (x2). En fait, Qualcomm vante le "plus grand saut de performance dans l'histoire de la série 7" pour le GPU Adreno, ainsi qu'une amélioration globale de 13 % de l'efficacité énergétique.



Pour les gamers, le 7+ Gen 2 ajoute l'Auto Variable Rate Shading (AVRS). Il s'agit de rendre les éléments au premier plan en pleine résolution, alors que l'arrière-plan ne l'est pas pour améliorer l'efficacité, et le rendu volumétrique pour le brouillard, la fumée, et d'autres graphiques de particules. Les écrans QHD+ à 120 Hz (ou 4K60) sont également pris en charge.



Côté photo, le Snapdragon 7+ Gen 2 prend en charge la capture jusqu'à 200 Mpx, la "capture vidéo HDR décalée avec triple exposition à partir de deux caméras simultanément" et un "mode méga faible luminosité" qui implique la prise et la fusion de 30 images.

Enfin, la partie connectivité intègre un modem Snapdragon X62 5G pour un débit allant jusqu'à 4,4 Gbps et la prise en charge 5G/4G Dual-Sim Dual Active (DSDA), ainsi que le FastConnect 6900 pour le Wi-Fi et le Bluetooth 5.3. La partie recharge est gérée par la puce Quick Charge 5 qui permet une charge de 0 à 50 % en cinq minutes.



Les premiers modèles arriveront d'ici la fin du mois déjà, avec Redmi et Realme en tête.