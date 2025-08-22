Le futur TriFold de Samsung veut révolutionner le multitâche

Le très attendu téléphone pliable à trois volets de Samsung, le Galaxy G Fold ou TriFold selon les rumeurs, dont le lancement est prévu pour la fin de l'année ou début 2026, fait parler de lui grâce à une nouvelle fuite révélant des fonctionnalités innovantes d'interface utilisateur et de multitâche.

3 apps complètes en même temps

Bien que le nom officiel reste incertain, cet appareil promet de redéfinir l'expérience des téléphones pliables. La caractéristique principale est un impressionnant écran pliable interne de 10,1 pouces qui prend en charge un nouveau mode multitâche appelé « Split Trio », probablement lancé avec One UI 8.5. Contrairement à la série Galaxy Z Fold, qui affiche trois applications côte à côte (dont deux occupent seulement 25 % de l'écran chacune), ce téléphone à trois volets permettra d'exécuter trois fenêtres d'applications de taille standard côte à côte, imitant à chaque fois l'expérience d'un écran de téléphone classique pour une meilleure convivialité et productivité. De quoi faire rêver !

Un autre point fort est la possibilité de refléter simultanément trois écrans d'accueil de l'écran externe sur l'écran interne, offrant une transition fluide et boostant la productivité. Les utilisateurs pourront désactiver cette fonction de miroir des écrans d'accueil, une flexibilité déjà présente sur d'autres appareils Galaxy Z.

Le téléphone devrait fonctionner sous Android 16 avec One UI 8.x et être équipé du processeur Snapdragon 8 Elite. Il devrait également disposer d'une configuration à trois caméras similaire à celle du Galaxy Z Fold 7, tout en conservant un design fin et élégant. Comme les autres appareils Galaxy haut de gamme, il recevra sept mises à jour majeures du système d'exploitation.



Avec seulement le téléphone pliable à trois volets de Huawei, le Mate XT Trifold, comme concurrent direct, le modèle de Samsung pourrait établir une nouvelle norme pour les appareils pliables. Ses fonctionnalités innovantes de multitâche et d'affichage en font un appareil à surveiller, en attendant le premier modèle d'Apple, l'iPhone Fold attendu pour 2026. Mieux vaut tard que jamais...