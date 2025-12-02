Xiaomi présente un concept révolutionnaire pour la photo sur smartphone

Xiaomi bouscule une nouvelle fois le secteur mobile avec son Modular Optical System, un concept qui promet de repenser entièrement la manière de prendre des photos avec un smartphone.

Un concept futuriste de capteur photo détachable sur smartphone

Lors du MWC 2025, au mois de mars dernier, Xiaomi a présenté un concept qui pourrait transformer la photographie mobile, le Modular Optical System (MOS). Ce prototype propose une approche inédite en séparant complètement l’appareil photo du smartphone pour le rendre interchangeable et évolutif.

Le principe est simple, au lieu d’intégrer un bloc photo fixe au téléphone, Xiaomi permet de fixer magnétiquement un module externe contenant son propre capteur et son objectif. Une fois attaché, le smartphone reconnaît automatiquement le module et l’utilise comme si la caméra était intégrée, tout en profitant des traitements logiciels avancés du mobile.

Le premier module présenté embarque un capteur de type Micro Four Thirds de 100 Mpx, bien plus grand que les capteurs traditionnels des smartphones. Il s’accompagne d’un objectif équivalent 35 mm f/1.4 offrant une profondeur de champ naturelle, une excellente gestion de la lumière et une qualité d’image proche d’un véritable appareil photo hybride. Xiaomi mise aussi sur sa technologie LaserLink, capable de transférer jusqu’à 10 Gbps, pour garantir une communication instantanée entre le module et le téléphone.

Ce système pourrait offrir de nombreux avantages : meilleure qualité d’image, modularité selon les besoins et possibilité de garder un smartphone plus fin lorsque le module n’est pas fixé. Les passionnés de photo pourraient profiter d’une expérience plus professionnelle sans transporter un appareil dédié. Pour le grand public, cela renforcerait la polyvalence d’un smartphone déjà indispensable au quotidien. Une sorte de 2-en-1 qui fusionne véritable appareil photo et smartphone.

Cependant, le projet n’est pour le moment qu’un concept hors de prix sans date de commercialisation. L’écosystème reste limité, et rien ne garantit que Xiaomi développera plusieurs modules interchangeables. Le succès dépendra aussi de l’intérêt des utilisateurs, qui devront accepter de transporter un accessoire supplémentaire.