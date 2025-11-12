PlayStation présente un écran gaming inédit avec support recharge manette

PlayStation fait son entrée sur le marché des moniteurs. Bientôt, la marque proposera un écran gaming complet sur le plan des caractéristiques et surtout doté d’une petite particularité qui le distinguera de ses concurrents.

PlayStation présente un moniteur gaming 27 pouces inédit

PlayStation étend son écosystème matériel avec le lancement d’un moniteur gaming de 27 pouces conçu pour offrir une expérience optimale aussi bien sur PlayStation 5 que sur PC. Ce nouvel écran, dévoilé sur le blog officiel de la marque, vise à combiner performance visuelle, réactivité et surtout design fonctionnel pour les joueurs PlayStation.

Le moniteur repose sur une dalle IPS QHD (2560 × 1440) offrant une image nette, des couleurs précises et des angles de vision larges. Il prend en charge la technologie HDR avec un calibrage automatique des tons (Auto HDR Tone Mapping) lorsqu’il est connecté à une PS5 ou PS5 Pro, afin d’améliorer la luminosité et les contrastes dans les jeux compatibles.

Côté fluidité, l’écran atteint 120 Hz sur console et jusqu’à 240 Hz sur PC via DisplayPort, avec la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) pour supprimer les effets de déchirement d’image. Ces caractéristiques garantissent une expérience de jeu fluide, qu’il s’agisse de titres rapides ou de sessions compétitives en ligne.



La connectique est particulièrement complète : deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB-C, deux ports USB-A, une sortie audio 3,5 mm, ainsi que des haut-parleurs stéréo intégrés. Le moniteur est également compatible avec la norme VESA, permettant une installation sur bras articulé ou murale selon les besoins du poste de jeu.

La particularité inédite de ce moniteur

Côté ergonomie, PlayStation ajoute un détail pratique : un crochet de charge intégré sous l'écran servant à accrocher et recharger sans fil une manette DualSense ou DualSense Edge. Il se dissimule derrière l’écran et se déploie uniquement lorsque c’est nécessaire, offrant ainsi un système inédit qui apporte un atout supplémentaire face aux écrans concurrents.

Ce modèle s’adresse aussi bien aux joueurs console qu’aux utilisateurs PC, avec un format QHD jugé idéal pour un bureau, offrant un bon compromis entre performance graphique et consommation énergétique. En parallèle, la compatibilité multi-appareils rend l’écran utilisable pour le travail, le multimédia et le jeu, sans compromis sur la qualité d’affichage.



Le lancement est prévu en 2026 aux États-Unis et au Japon, avant une commercialisation ultérieure en Europe. Aucun prix n’a encore été communiqué, mais ce produit vient clairement renforcer la stratégie de PlayStation qui se veut de plus en plus complète.