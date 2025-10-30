YouTube déploie des miniatures 4K et une mise à l'échelle IA sur TV

YouTube améliore l'expérience sur grand écran avec des mises à jour qui rendent les vidéos plus nettes et la découverte plus fluide. Un essai avant certainement un déploiement plus tard sur les tablettes et mobiles, ainsi que sur Apple TV.

Miniatures plus nettes en 4K

Les créateurs peuvent désormais uploader des miniatures jusqu'à 50 Mo (contre 2 Mo auparavant), permettant de véritables images de prévisualisation en qualité 4K. Avec les téléviseurs 4K désormais standards dans la plupart des foyers, cela garantit que les miniatures correspondent à la clarté des écrans modernes, notamment chez LG, Samsung, Sony et autres.

Aujourd'hui, nous lançons de nouveaux outils conçus pour faire de chaque contenu YouTube une expérience optimale sur votre téléviseur.



Pourquoi maintenant ? Parce que le salon devient le nouveau lieu de prédilection des créateurs : l'année dernière, le nombre de chaînes YouTube générant des revenus à six chiffres ou plus grâce à la télévision a augmenté de plus de 45 %¹. Pour encourager cette tendance, nous offrons aux créateurs 5 nouvelles façons de sublimer leur contenu tout en facilitant la découverte et l'achat pour les spectateurs.

Mise à l'échelle vidéo par IA

YouTube teste également une IA pour améliorer automatiquement les anciennes vidéos ou celles en basse résolution :

Contenus SD (360p/480p) → mis à niveau en HD (720p/1080p)

Support futur prévu pour la mise à l'échelle jusqu'en 4K

Les créateurs conservent un contrôle total — les améliorations IA peuvent être désactivées, et les spectateurs peuvent toujours regarder dans la qualité d'origine. Tout comme les aperçus 4K, on attend cette évolution sur l'Apple TV dans les prochaines semaines.

Les autres nouveautés de l'app Youtube sur TV

Prévisualisations immersives des chaînes sur la page d'accueil pour une navigation plus rapide

Nouvelle disposition « Émissions » regroupant le contenu des créateurs en collections prêtes à être visionnées en rafale

Recherche plus intelligente : les vidéos de la chaîne actuelle sont désormais prioritaires dans les résultats lors d'une recherche depuis une page de chaîne

Les spectateurs regardant des vidéos avec produits peuvent scanner un QR code pour accéder directement à la page produit sur leur téléphone. Les créateurs peuvent également taguer des produits à des moments clés pour booster les clics et les ventes.

Avec la montée en puissance du « cord-cutting » (ceux qui abandonnent les médias traditionnels) et la bibliothèque infinie de YouTube à portée de main, ces mises à jour rendent plus facile que jamais de se plonger dans du contenu de qualité — mais attention à ne pas se faire happer pendant des heures, surtout pour les enfants.

