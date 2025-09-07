Bose annonce le casque QuietComfort Ultra 2 avec l'audio sans perte et ANC repensé

Bose dévoile la deuxième génération de ses écouteurs phares avec une fonction qui intéressera particulièrement les utilisateurs d'iPhone et de MacBook. Le constructeur américain mise sur l'audio filaire haute qualité pour séduire les audiophiles, tout en peaufinant l'expérience utilisateur. De quoi faire de l'ombre au Sony WH-1000XM6 et aux AirPods Max ? Nous allons le voir.

L'audio sans perte arrive enfin chez Bose

La principale évolution du QuietComfort Ultra seconde génération réside dans l'intégration d'un DAC interne permettant l'écoute en audio sans perte via USB-C. Cette technologie, déjà présente sur les AirPods Max d'Apple depuis leur version USB-C, élimine la compression liée au Bluetooth pour offrir une qualité sonore préservée. Les possesseurs d'iPhone 15 minimum et de MacBook récents pourront ainsi profiter pleinement de leurs bibliothèques Apple Music Lossless.

Bose conserve intelligemment la prise jack 2,5 mm de la génération précédente, offrant trois modes d'écoute : sans fil compressé, analogique et désormais numérique sans perte. Cette polyvalence contraste avec l'approche plus restrictive d'Apple, qui a abandonné le jack sur ses derniers casques.

L'entreprise promet également une signature sonore plus équilibrée à tous les volumes, corrigeant un défaut récurrent des casques Bluetooth qui perdent en précision à fort niveau sonore.

Réduction de bruit et autonomie repensées

La technologie ActiveSense évolue pour mieux gérer les bruits soudains en mode transparence, rejoignant ainsi les performances des AirPods Pro dans ce domaine. Plus intéressant encore, Bose introduit la possibilité de désactiver complètement la réduction de bruit via l'application dédiée, une option jusque-là absente de sa gamme premium.

Cette flexibilité se traduit par une autonomie remarquable : 30 heures avec l'ANC activé, 23 heures en mode immersif, et jusqu'à 45 heures en isolation passive pure. Ces chiffres dépassent largement les 20 heures des AirPods Max, positionnant le casque comme une alternative crédible pour les longs voyages.

Le nouveau mode Cinéma spatialise le son pour améliorer l'écoute de contenus vidéo, une fonctionnalité qui rappelle l'Audio Spatial d'Apple mais appliquée spécifiquement aux dialogues et effets sonores des films.

Un positionnement tarifaire agressif face à Apple

Proposé à 499€, soit seulement 150€ de plus que la première génération actuellement en promotion sur Amazon, le QuietComfort Ultra 2 se positionne astucieusement face aux AirPods Max vendus officiellement 579€ (même si on les trouve régulièrement moins cher). Cette stratégie pourrait séduire les utilisateurs Apple recherchant une alternative moins onéreuse sans sacrifier les fonctionnalités essentielles comme l'audio spatial ou la connexion filaire haute qualité.

La disponibilité en quatre coloris — noir, blanc nuage, violet nocturne et sable bois flotté — élargit les possibilités d'assortiment, là où Apple limite ses AirPods Max à quelques teintes classiques. Le lancement prévu pour la semaine prochaine intervient opportunément avant la période des fêtes, ciblant un public désireux d'allier qualité sonore et polyvalence d'usage.



Le casque n'est pas encore présent sur Amazon mais il est disponible en précommande sur le site officiel de Bose avec une expédition prévue dès la semaine prochaine.

