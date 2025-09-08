TV d'Orange est enfin disponible sur les téléviseurs LG

Orange continue d'étendre la présence de son service Orange TV sur les téléviseurs connectés en intégrant l’application sur les téléviseurs LG équipés de webOS (à partir de 2020), disponible via le LG Content Store. À compter du 10 septembre 2025, l’application sera même préinstallée sur les nouveaux modèles webOS, selon un communiqué officiel d’Orange et LG.

TV d'Orange débarque chez LG

Regardez tout ce que vous aimez avec Orange TV

Profitez de 150 chaînes incluses, revivez les moments forts grâce aux programmes en replay et ne manquez plus jamais le début d’un programme avec le Start-Over.

Enregistrez vos émissions préférées pour les regarder quand vous le souhaitez avec l’Enregistreur TV et découvrez un large choix de films et de séries avec le catalogue de VOD.

Auparavant réservée aux téléviseur Samsung et autres modèles sous Android TV 9+, ainsi que l'Apple TV, l'application de streaming d'Orange est finalement utilisable sur les écrans LG, le leader du secteur en matière de technologie OLED. On en trouve d'ailleurs à partir de 799 € en 55 pouces sur Amazon.

Une bonne nouvelle pour les clients, qui n'arrive pas seule. Cette expansion semble marquer le début de la fin pour les décodeurs traditionnels. L'avenir d’Orange, malgré une box améliorée en 2024, semble se dessiner sans les box, avec une simple application, accessible un peu partout.

Prix de l'option

L’accès à l’application Orange TV est inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Orange disposant d’une offre avec décodeur TV, ce qui peut sembler paradoxal. Mais, dans tous les cas, vous utilisez les flux et donc les serveurs d'Orange, ce qui justifie les 5 € en option pour les autres forfaits.

Téléviseurs LG compatibles avec Orange TV

modèles TV de 2025(webOS 25);

modèles TV de 2024(webOS 24);

modèles TV de 2023(webOS 23);

modèles TV de 2022(webOS 22);

modèles TV de 2021(webOS 6.0);

modèles TV de 2020(webOS 5.0).

Forfaits box Orange

Voici les principaux forfaits box d’Orange et de sa marque low-cost Sosh, avec leurs caractéristiques et prix (au 8 septembre 2025, sous réserve de modifications) :

Livebox Up Fibre Débit : Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement, 600 Mb/s en upload

Services inclus : Internet, téléphonie illimitée vers fixes et mobiles (France, Europe, DOM), TV avec décodeur (jusqu’à 140 chaînes)

Options : Multi-TV (+5 €/mois), Netflix, Disney+ ou autres services en option

Prix : 39,99 €/mois pendant 6 mois, puis 57,99 €/mois (engagement 12 mois)

Note : Compatible avec l’application Orange TV sans surcoût. Livebox Max Fibre Débit : Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en upload (Wi-Fi 7)

Services inclus : Internet, téléphonie illimitée, TV avec décodeur Ultra HD 4K, enregistreur 300h, jusqu’à 140 chaînes

Options : Multi-TV (+5 €/mois), bouquet famille (+13 €/mois), Netflix inclus en option premium

Prix : 44,99 €/mois pendant 6 mois, puis 64,99 €/mois (engagement 12 mois)

Note : Accès à l’application Orange TV inclus. Livebox Fibre Débit : Jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement, 500 Mb/s en upload

Services inclus : Internet, téléphonie illimitée vers fixes (France, Europe, DOM), TV avec décodeur (jusqu’à 140 chaînes)

Options : Multi-TV (+5 €/mois), bouquet cinéma/séries en option

Prix : 29,99 €/mois pendant 6 mois, puis 49,99 €/mois (engagement 12 mois)

Note : Application Orange TV incluse.

Forfaits Sosh (marque low-cost d’Orange)

Box Sosh Fibre Débit : Jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et upload

Services inclus : Internet, téléphonie illimitée vers fixes (France, Europe, DOM)

TV : Application TV Orange en option (+5 €/mois, 140 chaînes, sans décodeur)

Prix : 20,99 €/mois pendant 6 mois, puis 30,99 €/mois (sans engagement)

Note : Pas de décodeur inclus, idéal pour une utilisation via l’application Orange TV.

Qui attendait l'app TV d'Orange sur LG ? Elle existe évidemment sur iPhone et iPad, cf lien ci-dessous.

Télécharger l'app gratuite TV d'Orange

