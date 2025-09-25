Samsung rachète Bowers & Wilkins et Denon pour 350 millions de dollars

Samsung vient de boucler une acquisition majeure dans le secteur audio avec le rachat de Sound United pour 350 millions de dollars. Cette opération place des marques légendaires comme Bowers & Wilkins, Denon et Marantz sous l'ombrelle du géant sud-coréen, redéfinissant les équilibres du marché audio premium.

Samsung étend son empire audio

L'acquisition de Sound United par Harman, filiale de Samsung depuis 2016, représente bien plus qu'un simple rachat financier. Le portefeuille s'enrichit de huit marques prestigieuses : Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio, Definitive Technology, HEOS, Classé et Boston Acoustics. Ces noms rejoignent un écosystème déjà solide comprenant JBL, Harman Kardon et Infinity, créant l'un des catalogues audio les plus complets de l'industrie.

Cette consolidation intervient dans un contexte de croissance du marché audio mondial, estimé à 50 milliards de dollars d'ici 2027. Samsung mise sur cette diversité pour couvrir tous les segments, des enceintes portables grand public aux composants Hi-Fi pour audiophiles exigeants.

Un défi pour Apple et ses AirPods ?

Cette montée en puissance de Samsung dans l'audio pose naturellement la question de la concurrence avec Apple. Alors que la marque à la pomme domine le marché des écouteurs sans fil avec ses AirPods et développe son écosystème audio connecté via Apple Music et HomePod, Samsung dispose désormais d'un arsenal de marques premium pour répondre.

La technologie HEOS de Sound United, spécialisée dans l'audio multi-room, pourrait notamment offrir une alternative crédible à l'écosystème audio d'Apple. Les utilisateurs d'iPhone et Mac auront ainsi plus de choix haut de gamme pour leurs installations audio domestiques.

Préserver l'identité des marques premium

Samsung a pris soin d'annoncer que Sound United fonctionnera comme une unité autonome au sein de la division Lifestyle de Harman. Cette approche vise à rassurer les audiophiles attachés à l'identité sonore unique de chaque marque. "L'impressionnante liste de marques de Sound United est ancrée dans une passion profonde pour le son qui s'aligne sur les propres valeurs de Harman", explique Dave Rogers, président de la division.

Cette stratégie permet à Samsung de capitaliser sur l'héritage et la réputation de marques centenaires tout en bénéficiant de synergies technologiques et commerciales. L'avenir dira si cette cohabitation saura préserver la spécificité de chaque enseigne tout en créant de nouvelles opportunités d'innovation.



Le marché de l'audio se concentre énormément, particulièrement autour de Samsung et ses douze marques. Il y a maintenant trois acteurs majeurs dans l'audio : Samsung, Bose et Sony, ainsi que des constructeurs moins importants comme Sennheiser et Philips. Et vous, quelle est votre marque audio préférée ?