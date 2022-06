Sennheiser Momentum 4 : un casque avec 60 heures d'autonomie !

Cela fait maintenant 3 ans que les fidèles clients de Sennheiser attendent impatiemment le renouvellement de la gamme de casques haut de gamme Momentum. Si la marque a pris son temps sur le développement de son futur best-seller, les informations commencent progressivement à arriver. Découvrez le prochain compétiteur de l'AirPods Max !

Quelques informations sur le Momentum 4

La différence entre Sennheiser et ses concurrents, c'est que la marque allemande adore ne pas dévoiler tout d'un coup les nouveautés d'un futur produit, l'entreprise révèle les informations petit à petit pour faire durer le plaisir le plus longtemps possible.

L'une des nouveautés attendues dans le catalogue de Sennheiser, c'est sans aucun doute le casque Momentum 4, il s'agit de la quatrième génération du Momentum qui a rencontré un joli succès en Allemagne, mais aussi à l'international.



Sennheiser a annoncé quelques indications à propos de son prochain casque, à commencer par les matériaux sélectionnés pour la fabrication.

Le spécialiste de l'audio a expliqué avoir choisi un tissu maillé avec un système d'accrochage composé de tiges coulissantes, un procédé qui offre une liberté totale à l'utilisateur pour régler le casque comme il le souhaite sur sa tête.



En ce qui concerne les coussinets, le Sennheiser Momentum 4 rejoindra plusieurs de ses concurrents, les coussinets auront un cuir synthétique pour un confort optimal sur les longues sessions d'écoute. La marque assure que vous serez étonné dès la première utilisation, car le confort sera "exceptionnel" et probablement au-delà de ce que vous imaginez !

Le Sennheiser Momentum 4 sera également livré avec une magnifique housse de transport (bien meilleure que celle fournie avec l'AirPods Max qui a d'ailleurs vivement été critiquée), la marque allemande a choisi un tissu gris avec le logo Sennheiser imprimé dessus, les utilisateurs pourront ouvrir la housse avec un système de fermeture éclair.

Un son impressionnant

Tout comme Sony, le principal argument de vente de Sennheiser avec ses casques et écouteurs, c'est sans aucun doute la qualité audio. Le fabricant s'engage avec cette nouvelle génération de casque à vous faire profiter d'un son Hi-Fi de qualité supérieure avec une dynamique, une clarté et une musicalité comme vous en avez rarement vu jusqu'à aujourd'hui !



La scène sonore sera par ailleurs plus naturelle grâce à une petite innovation maison, Sennheiser a expliqué avoir incliné les haut-parleurs pour une expérience plus réaliste. C'est en tout cas ce qui en ressort avec les tests qui ont été faits en interne avant la validation pour l'assemblage dans les usines partenaires. À voir après si ce changement sera bénéfique et remarqué dans les tests que feront les médias spécialisés.



Dernier point important, le Momentum 4 aura une toute nouvelle architecture acoustique, celle-ci possèdera des haut-parleurs de 42 m.

Une autonomie record de 60 heures

Aujourd'hui, la majorité des casques haut de gamme vont jusqu'à 24 heures en autonomie. Cependant, avec le Momentum 4, vous pourrez écouter de la musique sans interruption pendant 60 heures. Bon... Il est impossible que vous gardiez aussi longtemps votre casque sur la tête, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de le recharger plusieurs fois par semaine.

À noter que Sennheiser n'est pas entré dans le détail quand il s'agissait de décrire l'autonomie avec des fonctionnalités comme la réduction de bruit activée.



Au niveau du prix et de la disponibilité, c'est silence radio pour le moment. Il est probable que Sennheiser propose un tarif similaire à la version actuelle du Momentum, la troisième génération est commercialisée au tarif de 399€ avec de nombreuses promotions chez les revendeurs.

