Promo sur le casque Sony WH-XB910N avec réduction de bruit et 30h d'autonomie

Il y a 3 heures

Casques

Julien Russo

On ne présente plus Sony sur le marché des casques et écouteurs sans fil, l'entreprise a une expérience exceptionnelle et des produits mondialement reconnus pour leur qualité et fiabilité. Aujourd'hui, Amazon propose un bon plan sur l'une des pépites dans le catalogue de Sony. Il s'agit du Sony WH-XB910N, un casque Bluetooth avec des caractéristiques et fonctionnalités très convaincantes.

Profitez de -25% sur ce casque premium

Vous cherchez à renouveler votre casque ou à quitter l'univers des écouteurs sans fil pour profiter d'une meilleure expérience ?

Nous avons justement une belle réduction à vous promouvoir, Sony sort le grand jeu avec son casque haut de gamme WH-XB910N, il s'agit de l'un des modèles les plus populaires chez le fabricant. La raison de ce succès s'explique par plusieurs points : le prix raisonnable, l'extraordinaire qualité audio, mais aussi les fonctionnalités très recherchées comme la réduction de bruit.

Les fonctionnalités

Compatibilité avec les assistants vocaux : Ce casque de Sony fonctionne avec Google Assistant, Siri et Alexa. Sans regarder votre smartphone, vous allez pouvoir connaître l'heure, la météo à venir, envoyer un message, déclencher un appel vocal, lancer les musiques d'un artiste...

: Ce casque de Sony fonctionne avec Google Assistant, Siri et Alexa. Sans regarder votre smartphone, vous allez pouvoir connaître l'heure, la météo à venir, envoyer un message, déclencher un appel vocal, lancer les musiques d'un artiste... Technologie Fast Pair (exclusivité smartphone Android) : La fonctionnalité Fast Fair est la même chose que propose Apple avec sa puce H1. C'est une accélération de connexion Bluetooth aux périphériques Android. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, la connexion sera moins rapide, mais votre casque pourra se connecter à tous vos appareils Bluetooth.

: La fonctionnalité Fast Fair est la même chose que propose Apple avec sa puce H1. C'est une accélération de connexion Bluetooth aux périphériques Android. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, la connexion sera moins rapide, mais votre casque pourra se connecter à tous vos appareils Bluetooth. Connexion Swift Pair x Windows 10/11 : Comme c'est le cas sur macOS avec un casque ou des écouteurs Apple, le Sony WH-XB910N se connecte très rapidement aux PC sous Windows 10 ou Windows 11 avec une pop-up qui apparait automatiquement.

: Comme c'est le cas sur macOS avec un casque ou des écouteurs Apple, le Sony WH-XB910N se connecte très rapidement aux PC sous Windows 10 ou Windows 11 avec une pop-up qui apparait automatiquement. Réduction de bruit avec Adaptative Sound Control : Dans tous les casques haut de gamme, on retrouve aujourd'hui la réduction du bruit, une évidence qui permet d'améliorer le confort de l'utilisateur. Dans ce casque Sony, la marque propose une réduction de bruit numérique. Les microphones directs et de rétroaction sur le casque captent davantage les bruits environnants pour vous isoler dans une bulle avec votre musique. Sony offre l'Adaptative Sound Control, une fonction qui a pour but de détecter votre environnement et d'ajuster la réduction de bruit par rapport aux décibels autour de vous. Ça permet d'économiser un peu sur l'autonomie !

Les performances audio

C'est l'une des forces de Sony. Avec ce casque, l'entreprise propose une expérience audio sur mesure, vous pourrez garder les paramètres standard ou définir vous-mêmes les réglages pour les genres musicaux. Toutes les modifications se réalisent depuis l'application Sony│Headphones Connect qui est disponible sur l'App Store et le Play Store de Google.



Sony présente également Extra Bass, il s'agit d'une amélioration numérique des basses fréquences du son. La conception Bass Duct spécifique des diaphragmes permet de créer un son énergique à chaque morceau. Attendez-vous à un son riche avec une clarté hors du commun dans la voix de l'artiste.



Le Sony WH-XB910N offre aussi à ses utilisateurs une immersion totale pour donner la sensation d'être dans un concert ou au studio avec l'artiste qui enregistre son titre. On retrouve le 360 Reality Audio, cette fonctionnalité est similaire au Dolby Atmos qu'on a sur l'AirPods Max d'Apple. Attention, il ne s'agit pas d'une performance audio comparable au Spatial Audio, le casque de Sony ne sait pas suivre vos mouvements de tête pour adapter la musique.



Dernier point en ce qui concerne l'audio, Sony a mis en place le Digital Sound Enhancement Engine, un système inédit sur le marché qui permet de restaurer les fichiers de musique compressée pour optimiser la qualité du son.

La recharge, les boutons, les micros

Commençons dans l'ordre.

Au niveau de la charge, le Sony WH-XB910N propose 30 heures d'autonomie ce qui permet une utilisation de 2-3 jours sans avoir besoin de recharger son casque. Ce qui est étonnant, c'est que Sony assure que cette autonomie concerne une utilisation avec la réduction de bruit activée, ce qui est très rare chez la concurrence.

La recharge du casque est très rapide, vous avez 4,5 heures de lecture de musique pour seulement 10 minutes de charge !



Sur le côté droit du casque, vous retrouvez un bouton pour allumer et éteindre le casque, mais aussi un panneau tactile qui vous permettra de changer de musique, de régler le volume ou encore de décrocher à un appel.



Sur ce casque, vous avez deux micros de haute qualité qui captent votre voix pour des appels mains libres d'une qualité irréprochable. Ces mêmes micros servent pour la réduction de bruit.

Prix et disponibilité

Si vous êtes convaincu par le casque sans fil Sony WH-XB910N, vous pouvez l'acheter dès maintenant sur Amazon au prix de 149€ au lieu de 199,99€. Cette promotion de -25% n'a pas de durée limite, mais elle peut s'arrêter à tout moment, si vous êtes intéressé, ne réfléchissez pas trop !

Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré avec le retour gratuit en cas d'insatisfaction.

Pour information, un paiement en 4 fois est aussi disponible.