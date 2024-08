Bon plan sur ce casque sans fil Sony avec réduction de bruit

Il n'y a pas que l'AirPods Max et les casques Beats sur le marché, la concurrence fait aussi des casques sans fil avec des caractéristiques impressionnantes et des fonctionnalités convaincantes. Dans le domaine des casques Bluetooth, Sony excelle avec des modèles d'une qualité exceptionnelle et des prix bien plus accessibles que certains de ses concurrents (pour ne pas citer Apple ). Une promotion en cours sur le Sony WH-CH720N vaut clairement le détour !

Un bon plan à saisir

Pour une durée temporaire, la Fnac propose le casque sans fil Sony WH-CH720N avec une belle remise. Normalement commercialisé au prix de 149,99€, le casque est disponible à seulement 89,99€, ce qui représente une promotion de -40%. Même si ce casque n'est pas tout récent, il propose des fonctionnalités de taille comme la réduction de bruit active (la meilleure qui existe), la compatibilité avec Siri et l'Assistant Google ou encore une excellente autonomie !

Une promotion comme on en voit rarement chez Sony

Le casque Sony WH-CH720N est conçu pour offrir une expérience audio de haute qualité, garantissant une immersion totale dans votre musique préférée. Grâce à la combinaison du processeur V1 et de la technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), ce casque restitue chaque note et chaque voix avec une clarté remarquable, fidèle à l'intention originale des artistes.

Technologie de réduction de bruit avancée

Pour une écoute sans distraction, le WH-CH720N est équipé d'une réduction de bruit active. Que vous soyez en déplacement, dans un environnement bruyant, ou simplement à la maison, ce casque vous assure une isolation phonique optimale, vous permettant de profiter de votre musique sans interférence.

Connectivité polyvalente

Le Sony WH-CH720N offre une grande flexibilité grâce à sa double connectivité sans fil et filaire. En mode sans fil, il utilise des technologies avancées comme A2DP, AVRCP, HFP et HSP, pour une connexion stable et une qualité audio supérieure. La compatibilité avec les assistants vocaux Google et Siri vous permet de contrôler facilement votre musique et vos appels à la voix.

Confort et autonomie

Avec un design circum-aural, le casque est conçu pour être porté pendant de longues périodes sans inconfort. Le WH-CH720N est équipé d'une batterie rechargeable lithium-ion intégrée, alimentée par un port USB-C. La batterie de 3,85 V offre une durée de lecture jusqu'à 35 heures

Caractéristiques techniques

Unité de conducteur : Dynamique, 30mm

: Dynamique, 30mm Sensibilité : 108 dB/mW (connexion via câble avec appareil allumé), 99 dB/mW (connexion via câble avec appareil éteint)

: 108 dB/mW (connexion via câble avec appareil allumé), 99 dB/mW (connexion via câble avec appareil éteint) Gamme de fréquences : 7 Hz - 20 000 Hz

: 7 Hz - 20 000 Hz Impédance nominale : 325 ohms

: 325 ohms Format audio pris en charge : SBC, AAC

: SBC, AAC Portée maximale : 10 m

: 10 m Sortie audio : 1 Mini Jack Stéréo 3.5 mm

: 1 Mini Jack Stéréo 3.5 mm Alimentation : USB-C

: USB-C Charge rapide : 10 minutes de charge pour 4,5 heures d'écoute

Profitez de l'un des meilleurs casques de Sony à petit prix.



L'offre Fnac est à durée limitée et concerne aussi bien les membres Fnac+ ou non. La livraison standard est gratuite, la livraison express vous coûtera 7,99€.



Si vous préférez commander chez Amazon, vous avez la même réduction ici. Si vous êtes plutôt Rakuten (si si il y a des personnes qui préfèrent Rakuten), vous avez la promotion disponible ici.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.