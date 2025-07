Tecno : la marque de smartphone numéro 1 en Afrique

Si l'on connaît bien Samsung et Apple sur le marché mondial des smartphones, une marque chinoise moins familière domine largement le continent africain depuis plusieurs années. Tecno, propriété du groupe Transsion Holdings, s'est imposée comme le leader incontesté des ventes de smartphones dans la plupart des pays africains comme le Sénégal, la Côte-d’Ivoire, le Mali ou le Ghana, surpassant même les géants coréens et américains sur ce marché stratégique. Cette réussite s'explique notamment par une stratégie de distribution unique et une adaptation remarquable aux spécificités locales.

Une domination impressionnante du marché africain

Tecno a réussi un exploit remarquable en s'imposant comme la première marque de smartphones en Afrique depuis 2020. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2023, la marque chinoise détenait 26% des parts de marché sur le continent, devançant nettement Samsung qui ne représentait que 15% des expéditions.

Cette performance s'inscrit dans une stratégie plus large de Transsion Holdings, qui possède également les marques Infinix et Itel. Ensemble, ces trois marques contrôlent près de 48% du marché africain des smartphones, une position dominante qui s'est encore renforcée en 2024 avec plus de 50% de parts de marché.

Le succès de Tecno s'appuie principalement sur des appareils abordables, généralement proposés autour de 150 euros. Des modèles comme le Tecno Pop 7 ou le Camon 20 Pro ont su séduire les consommateurs africains en offrant un rapport qualité-prix attractif dans un marché où quatre smartphones sur cinq vendus coûtent moins de 200 euros. Et pour à peine plus, vous avez le Pova 5 Pro sur Amazon qui offre 5G, double APN 50 Mp, 8 Go de RAM, etc.

Une stratégie gagnante face aux mastodontes

L'ascension de Tecno contraste fortement avec les difficultés rencontrées par d'autres marques premium sur le continent. Alors qu'Apple ne représente qu'environ 10% du marché africain selon les dernières données, et que les smartphones haut de gamme (plus de 500 dollars) ne dépassent jamais 3% des ventes (Apple et son iPhone font donc un score honorable), Tecno a parfaitement cerné les besoins du marché local.

La marque a bénéficié d'un contexte économique favorable en 2023, avec la stabilisation des devises africaines et la baisse de l'inflation. Ces conditions ont permis aux consommateurs, notamment ceux aux revenus modestes, d'investir davantage dans de nouveaux appareils électroniques.

Un réseau de distribution adapté aux réalités locales

L'un des atouts majeurs de Tecno réside dans son réseau de distribution parfois informel mais parfaitement adapté aux spécificités du marché africain. Contrairement à ses concurrents directs comme Xiaomi ou Realme, qui proposent pourtant des smartphones dans les mêmes gammes tarifaires, Tecno a développé une approche distribution unique qui lui permet de toucher des consommateurs là où les circuits traditionnels ne parviennent pas.

Cette stratégie de proximité explique en grande partie pourquoi Tecno parvient à devancer des marques techniquement compétitives mais moins bien implantées localement. Là où Apple mise sur ses Apple Store premium et ses revendeurs agréés dans les grandes métropoles, Tecno privilégie une présence capillaire qui s'étend jusqu'aux marchés locaux et aux petites boutiques de quartier.

L'adaptation aux langues locales constitue un autre avantage décisif. Alors que de nombreux smartphones chinois restent configurés avec des claviers inadaptés aux langues africaines, Tecno intègre nativement le support de langues comme le swahili, l'amharique ou le haoussa. Cette attention aux détails, que l'on pourrait comparer à la philosophie d'Apple concernant l'expérience utilisateur, fait toute la différence sur un marché où la personnalisation culturelle prime sur les performances brutes.

L'expansion vers de nouveaux horizons technologiques

Forte de son succès africain, Tecno ne se contente plus de dominer le segment d'entrée de gamme. La marque développe désormais des smartphones pliables comme le Phantom V Fold 2 5G et le Phantom V Flip 2 5G, marquant sa volonté de conquérir les segments premium. L'année dernière, Tecno avait crée la sensation en présentant un smartphone pliable en trois : le Phantom Ultimate 2.

Le Tecno Phantom Ultimate 2 qui se plie en trois

Au Mobile World Congress 2025, Tecno a dévoilé des innovations surprenantes comme des lunettes intelligentes équipées d'un capteur photo de 50 mégapixels, ainsi que sa première gamme d'ordinateurs portables OLED avec le Megabook S14. Ces nouveaux produits témoignent d'une ambition qui dépasse largement le marché des smartphones abordables.



La réussite de Tecno illustre parfaitement comment une approche centrée sur les besoins locaux peut bouleverser les équilibres établis. Alors que les géants technologiques occidentaux peinent à s'adapter aux marchés émergents, cette marque chinoise démontre qu'une stratégie prix-performance bien menée, couplée à une distribution intelligente, peut défier même les leaders mondiaux sur leur propre terrain. En pariant sur un continent en pleine expansion, il se pourrait que Tecno devienne, un jour, numéro 1 mondial.

