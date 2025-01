Rednote : le remplaçant de TikTok est déjà numéro 1 de l'App Store en France

L'application chinoise RedNote cartonne face à la possible interdiction de TikTok aux États-Unis. Cette alternative aux réseaux sociaux traditionnels connaît un succès fulgurant, notamment sur l'App Store d'Apple où elle occupe la première place des téléchargements. Un phénomène qui interroge sur l'évolution des réseaux sociaux et la place grandissante des applications chinoises.

Une alternative à TikTok qui séduit les utilisateurs

RedNote (aussi connue sous le nom de Xiaohongshu ou "Petit livre rouge" en français) est une application lancée en 2013 qui combine plusieurs fonctionnalités : partage de vidéos courtes, e-commerce et publications lifestyle. Forte de plus de 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, l'application a dépassé le milliard de dollars de revenus l'année dernière selon Bloomberg.



L'application se démarque notamment par son algorithme qui privilégie les contenus selon les centres d'intérêt plutôt que la popularité des créateurs, offrant ainsi une expérience différente de TikTok. Une approche qui séduit particulièrement les "réfugiés TikTok", comme se surnomment les nouveaux utilisateurs américains.

Un phénomène politique et culturel inattendu

Le succès de RedNote aux États-Unis prend une dimension particulière dans le contexte de la possible interdiction de TikTok, prévue pour le 19 janvier — à moins qu'Elon Musk ne le rachète. De nombreux utilisateurs téléchargent l'application par acte de protestation, créant un échange culturel inédit entre utilisateurs américains et chinois.



Le hashtag "TikTok refugee" a déjà généré plus de 250 millions de vues, avec des interactions surprenantes entre les communautés. Les utilisateurs chinois accueillent chaleureusement les nouveaux venus, allant jusqu'à créer des tutoriels pour les aider à naviguer sur l'application. Cette situation crée "l'une des formes les plus organiques d'échange culturel entre les États-Unis et la Chine observées ces dernières années", selon l'analyste Ivy Yang de Wavelet Strategy.



Pour les utilisateurs d'iPhone, cette nouvelle application représente une alternative intéressante aux réseaux sociaux traditionnels. Cependant, il est important de noter que RedNote pourrait potentiellement faire face aux mêmes défis que TikTok concernant les questions de sécurité des données, étant donné son origine chinoise. Chassez TikTok, il reviendra au galop.



Il faut noter qu'on ne connaît pas encore tout à fait les pratiques de cette application. Mal traduite et dépourvue de conditions générales facilement accessibles, Rednote est déjà sous le feu de critiques concernant la collecte des données personnelles des utilisateurs. De plus, il n'y a aucune raison d'installer ce réseau social aujourd'hui dans la mesure où l'interdiction de TikTok ne concerne pas (encore) l'Europe. Autrement dit, il est préférable de rester sur TikTok, ou mieux, ne pas l'utiliser du tout.

