TikTok va bientôt proposer un historique des vidéos déjà regardées

TikTok est aujourd'hui l'application la plus populaire dans la catégorie du divertissement sur smartphone. Cependant, ByteDance la firme chinoise derrière TikTok a conscience qu'un succès n'est jamais éternel et qu'un sérieux concurrent peut apparaître à tout moment. Pour éviter de perdre sa place de leader, TikTok innove encore et encore... La dernière idée consiste à offrir l'opportunité de retrouver une vidéo qu'on a précédemment regardée dans "Pour vous".

TikTok va bientôt proposer l'historique des vidéos

Au stade de l'expérimentation sur une petite catégorie d'utilisateurs aux États-Unis, TikTok souhaite dans un avenir proche proposer à tous ses fidèles une rubrique qui offrira un regroupement automatiquement de toutes les vidéos qu'on a déjà vues dans le fil "Pour vous".



L'objectif derrière cette idée, c'est de permettre de retrouver facilement une vidéo qui serait partie un peu trop vite à cause d'un rafraichissement accidentel, ou alors une vidéo qu'on a appréciée, mais qui se trouve déjà loin dans le défilement.

Cette fonctionnalité qui n'a rien de révolutionnaire est pourtant très attendue par les centaines de millions d'utilisateurs de TikTok à travers le monde. Avec toutes les vidéos qui sont présentes sur l'application de divertissement, il vous est certainement arrivé de ressentir le besoin de revoir une vidéo que vous avez vue le jour même, plusieurs heures avant.



Selon Hammod Oh (l'utilisateur TikTok qui a dévoilé cette nouveauté en bêta), la fonction se trouvera directement dans les paramètres de l'app.

Voici le chemin qu'il a pris pour avoir accès à son historique :

Sur votre profil

Appuyer sur le menu hamburger tout en haut à droite

Appuyer sur Paramètres et confidentialité

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022

Pour le moment, TikTok n'a pas communiqué d'information sur la date de déploiement de cette nouveauté. Une chose est sûre, c'est que l'app de divertissement cherche en permanence à apporter de nouveaux moyens d'enrichir l'expérience utilisateur.

Le succès TikTok est aujourd'hui impressionnant avec plus d'un milliard d'utilisateurs et des centaines de millions qui se connectent tous les jours pour faire défiler les vidéos.



Télécharger l'app gratuite TikTok: Vidéos, Lives, Musique